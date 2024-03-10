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Тюменская певица Кукарская призналась, что любит бывать в родном городе

Как сложилась судьба звездной тюменки Елены Кукарской

10 марта 2024, 07:40
Фото: ВК ЕЛЕНА КУКАРСКАЯ (официальная группа)

Тюменская певица Кукарская призналась, что любит бывать в родном городе

В начале 2000-х годов на российской эстраде новые звезды появлялись с небывалой скоростью. Одной из них стала участница шоу «Фабрика звезд 5», жительница Тюмени Елена Кукарская.

Лена провела на проекте три месяца и запомнилась зрителю улыбчивой «пышечкой», певшей песню «По маленькой». Девушку считали любимицей Аллы Пугачевой и прочили большую популярность. Однако судьба у девушки сложилась иначе.

В отличие от других выпустившихся звезд «Фабрики», Лена ушла в тень. Хотя после проекта попала в продюсерский центр Максима Фадеева. В 2007 году Кукарская снялась в сериале «Любовь — не шоу бизнес», где играла начинающего модельера Машу.

В 2013 году Лена выпустила сольный альбом, куда вошли все ее хиты. А в 2014 году вышла замуж и родила ребенка.

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В настоящее время Елена проживает в Москве, но Тюмень посещает часто. Звездная тюменка отмечает, что влюблена в свой родной город, пишет «Комсомольская правда».

«Я влюблена в этот город! Какая же ты красавица! Ухоженная! Модная! Продвинутая! Как же мне нравится, как подчеркивают твою историческую ценность! Как берегут тебя! Зодчество, набережная, церкви. Спасибо всем причастным к этой красоте!» — говорит Лена.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменская семья миллионеров снялась в новом сезоне реалити-шоу «Чадо из ада» об избалованных деньгами подростках.

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