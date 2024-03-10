Как сложилась судьба звездной тюменки Елены Кукарской

В отличие от других выпустившихся звезд «Фабрики», Лена ушла в тень. Хотя после проекта попала в продюсерский центр Максима Фадеева. В 2007 году Кукарская снялась в сериале «Любовь — не шоу бизнес», где играла начинающего модельера Машу.