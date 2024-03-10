Как сложилась судьба звездной тюменки Елены Кукарской

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
Лена провела на проекте три месяца и запомнилась зрителю улыбчивой «пышечкой», певшей песню «По маленькой». Девушку считали любимицей Аллы Пугачевой и прочили большую популярность. Однако судьба у девушки сложилась иначе.
В отличие от других выпустившихся звезд «Фабрики», Лена ушла в тень. Хотя после проекта попала в продюсерский центр Максима Фадеева. В 2007 году Кукарская снялась в сериале «Любовь — не шоу бизнес», где играла начинающего модельера Машу.
В 2013 году Лена выпустила сольный альбом, куда вошли все ее хиты. А в 2014 году вышла замуж и родила ребенка.
В настоящее время Елена проживает в Москве, но Тюмень посещает часто. Звездная тюменка отмечает, что влюблена в свой родной город, пишет «Комсомольская правда».
«Я влюблена в этот город! Какая же ты красавица! Ухоженная! Модная! Продвинутая! Как же мне нравится, как подчеркивают твою историческую ценность! Как берегут тебя! Зодчество, набережная, церкви. Спасибо всем причастным к этой красоте!» — говорит Лена.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменская семья миллионеров снялась в новом сезоне реалити-шоу «Чадо из ада» об избалованных деньгами подростках.