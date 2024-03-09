В Тюменском «Градостроителе» медреабилитацию прошли более 600 пациентов с начала года

Posted 9 марта, 12:49
Published 9 марта, 12:49
Modified Сегодня, 02:45
Updated Сегодня, 02:45
Цель реабилитации — это восстановление функций органов и систем организма, повышение общего физического состояния, профилактика и ликвидация последствий заболеваний, а также развитие моторных, сенсорных и интеллектуальных навыков.
«ОЛРЦ „Градостроитель“ является якорной организацией по реабилитации и координирует маршрутизацию пациентов после острых состояний на медицинскую реабилитацию. Однако подчеркну, что главная роль в направлении принадлежит лечащему врачу, который оценивает потребность и необходимость пациента в реабилитации, принимая решение о направлении на лечение», — рассказывает Ольга Буракевич, руководитель Координационного центра по маршрутизации пациентов на медицинскую реабилитацию.
Медицинская реабилитация доступна в 17 медицинских организациях Тюменской области.
Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье».
В рамках программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.