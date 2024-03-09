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Posted 9 марта, 12:49

Published 9 марта, 12:49

Modified Сегодня, 02:45

Updated Сегодня, 02:45

В Тюменском «Градостроителе» медреабилитацию прошли более 600 пациентов с начала года

В Тюменском «Градостроителе» медреабилитацию прошли более 600 пациентов с начала года

9 марта 2024, 12:49
Фото: Изображение Midjourney
В ОЛРЦ «Градостроитель» с начала года более 600 жителей Тюменской области прошли курс медицинской реабилитации. В 2023 году реабилитационную помощь здесь получили более 3 тысячи пациентов.

Цель реабилитации — это восстановление функций органов и систем организма, повышение общего физического состояния, профилактика и ликвидация последствий заболеваний, а также развитие моторных, сенсорных и интеллектуальных навыков.

«ОЛРЦ „Градостроитель“ является якорной организацией по реабилитации и координирует маршрутизацию пациентов после острых состояний на медицинскую реабилитацию. Однако подчеркну, что главная роль в направлении принадлежит лечащему врачу, который оценивает потребность и необходимость пациента в реабилитации, принимая решение о направлении на лечение», — рассказывает Ольга Буракевич, руководитель Координационного центра по маршрутизации пациентов на медицинскую реабилитацию.

Медицинская реабилитация доступна в 17 медицинских организациях Тюменской области.

Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье».

В рамках программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.

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