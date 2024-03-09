В Тюменском «Градостроителе» медреабилитацию прошли более 600 пациентов с начала года

«ОЛРЦ „Градостроитель“ является якорной организацией по реабилитации и координирует маршрутизацию пациентов после острых состояний на медицинскую реабилитацию. Однако подчеркну, что главная роль в направлении принадлежит лечащему врачу, который оценивает потребность и необходимость пациента в реабилитации, принимая решение о направлении на лечение», — рассказывает Ольга Буракевич, руководитель Координационного центра по маршрутизации пациентов на медицинскую реабилитацию.