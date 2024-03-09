Тюменские автоинспекторы спасли жизнь ребенку с острым аппендицитом

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Во время пути полицейские старались ехать быстро, но аккуратно и занесли мальчика на руках в больницу. Врачи провели обследование пациента и выявили острый аппендицит. Ребенку успешно выполнили операцию.
«Врачам удалось своевременно провести операцию, без последствий для организма. Сейчас мальчик чувствует себя хорошо и будет несколько дней находиться под наблюдением в профильном отделении, после чего его выпишут», — сообщил врач-детский хирург Андрей Московец.
Мама юного тюменца выразила благодарность: экипажу ДПС за оказанную помощь.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские врачи спасли 4-летнего малыша, проглотившего пластилин во время игры. В больницу ребенок поступил спустя сутки после инцидента.