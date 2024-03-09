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Posted Сегодня, 11:07

Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

Тюменские автоинспекторы спасли ребенка с острым аппендицитом

Тюменские автоинспекторы спасли жизнь ребенку с острым аппендицитом

9 марта 2024, 11:07
Фото: ГИБДД

Тюменские автоинспекторы спасли ребенка с острым аппендицитом

Сотрудники ДПС и врачи Областной клинической больницы №2 спасли 8-летнего пациента с аппендицитом. Семья проживала за городом. По пути в больницу, на автодороге Курган — Тюмень родители встретили наряд сотрудников полка ДПС Госавтоинспекции и попросили сопроводить в медучреждение.

Во время пути полицейские старались ехать быстро, но аккуратно и занесли мальчика на руках в больницу. Врачи провели обследование пациента и выявили острый аппендицит. Ребенку успешно выполнили операцию.

«Врачам удалось своевременно провести операцию, без последствий для организма. Сейчас мальчик чувствует себя хорошо и будет несколько дней находиться под наблюдением в профильном отделении, после чего его выпишут», — сообщил врач-детский хирург Андрей Московец.

Мама юного тюменца выразила благодарность: экипажу ДПС за оказанную помощь.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские врачи спасли 4-летнего малыша, проглотившего пластилин во время игры. В больницу ребенок поступил спустя сутки после инцидента.

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