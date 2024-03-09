Тюменские автоинспекторы спасли жизнь ребенку с острым аппендицитом

«Врачам удалось своевременно провести операцию, без последствий для организма. Сейчас мальчик чувствует себя хорошо и будет несколько дней находиться под наблюдением в профильном отделении, после чего его выпишут», — сообщил врач-детский хирург Андрей Московец.