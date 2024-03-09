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Published Сегодня, 11:44

Modified Сегодня, 11:46

Updated Сегодня, 11:46

Опять морозы? В Тюмени похолодает до -18

Опять морозы? В Тюмени похолодает до -18

9 марта 2024, 11:44
Фото: 1MI
Весеннюю погоду метеорологи обещают жителям областной столицы к следующим выходным — в воскресенье, 17 марта, столбики термометров поднимутся до +2….+3. Правда, солнцем небесная канцелярия тюменцев радовать не будет — ожидается дождь со снегом.

В ближайшие дни в Тюмени сохранится солнечная и относительно прохладная погода. В воскресенье, 10 марта, ночью температура воздуха составит -13…-9, в дневные часы столбики термометров не поднимутся выше -3…-4.

В первый рабочий день новой недели в областной столице будет солнечно — ночью и утром ожидается -12…-11, днем до -5. Во вторник и среду, 12 и 13 марта, немного похолодает — в темное время суток столбики термометров опустятся до -17…-18, днем покажут -4…-7. Осадков в эти дни не ожидается.

В четверг, 14 марта, пойдет снег и днем потеплеет до -1. Аналогичная погода сохранится и в пятницу — снег с дождем и -1…-4. В субботу осадки продолжается, температура воздуха составит 0…-6.

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