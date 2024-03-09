Опять морозы? В Тюмени похолодает до -18

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
В ближайшие дни в Тюмени сохранится солнечная и относительно прохладная погода. В воскресенье, 10 марта, ночью температура воздуха составит -13…-9, в дневные часы столбики термометров не поднимутся выше -3…-4.
В первый рабочий день новой недели в областной столице будет солнечно — ночью и утром ожидается -12…-11, днем до -5. Во вторник и среду, 12 и 13 марта, немного похолодает — в темное время суток столбики термометров опустятся до -17…-18, днем покажут -4…-7. Осадков в эти дни не ожидается.
В четверг, 14 марта, пойдет снег и днем потеплеет до -1. Аналогичная погода сохранится и в пятницу — снег с дождем и -1…-4. В субботу осадки продолжается, температура воздуха составит 0…-6.