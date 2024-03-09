Опять морозы? В Тюмени похолодает до -18

В первый рабочий день новой недели в областной столице будет солнечно — ночью и утром ожидается -12…-11, днем до -5. Во вторник и среду, 12 и 13 марта, немного похолодает — в темное время суток столбики термометров опустятся до -17…-18, днем покажут -4…-7. Осадков в эти дни не ожидается.