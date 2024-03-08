В Тюменской области капитально обновляют сельские школы

Posted 8 марта, 12:24
Published 8 марта, 12:24
Modified Сегодня, 23:29
Updated Сегодня, 23:29
Строители взялись за работу летом прошлого года. Уже укрепили фундамент, отремонтировали наружную канализацию, вентиляцию и отопление, систему водоснабжения и электроосвещения. Сейчас завершают внутренние строительные и отделочные работы. Благодаря перепланировке выделено место для открытия дошкольной группы.
Ребята в этом учебном году учатся в соседнем поселке Богандинский и с нетерпением ждут возвращения в родные стены.
По словам руководителя филиала Ирины Костюкович, трудятся строители быстро и слаженно. Служба заказчика Тюменского района подтверждает качество выполненных работ.
С приходом тепла начнется благоустройство территории. Появится спортивная зона с беговой дорожкой на три полосы, поле для мини-футбола, универсальная площадка для баскетбола и волейбола, яма для прыжков в длину, полоса препятствий, площадка для занятий гимнастикой. Для дошколят оборудуют свою игровую и спортивную территорию, предусмотрена зона отдыха.
Глава Тюменского района Ольга Зимина, осмотрев ремонтируемую школу, отметила, что областной бюджет выделил средства не только на сам капремонт, но и на приобретение мебели, инвентаря и современного оборудования. Значит, в ближайшее время нужно приступать к закупкам, чтобы 1 сентября около 130 детей смогли продолжить обучение, расти и развиваться в родном селе.