В Тюменской области капитально обновляют сельские школы

Глава Тюменского района Ольга Зимина, осмотрев ремонтируемую школу, отметила, что областной бюджет выделил средства не только на сам капремонт, но и на приобретение мебели, инвентаря и современного оборудования. Значит, в ближайшее время нужно приступать к закупкам, чтобы 1 сентября около 130 детей смогли продолжить обучение, расти и развиваться в родном селе.