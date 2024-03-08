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Published Сегодня, 11:13

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Updated Сегодня, 11:41

В МЧС создали стикеры с тюменским котом-пожарным Семеном

В МЧС выпустили стикеры с тюменским котом-пожарным Семеном

8 марта 2024, 11:13
Фото: МЧС

В МЧС создали стикеры с тюменским котом-пожарным Семеном

За три года кошачьей жизни Семен успел стать героем сотни сюжетов и покорить тысячи сердец.

Котик служил в 135-й пожарной части Тюменской области. Весной 2023 года пушистый «спасатель» погиб, попав под колеса «Газели». В память о Семене огнеборцы написали песню, а в МЧС России сформировали кошачий отряд «Семенычи», в котором в настоящее время уже служат более 150 животных.

В декабре 2023 года в Тюмени на улице Пожарных и спасателей установили памятнику коту-пожарному в виде скульптуры кота, стоящего на скамейке, на которой вместе сидит уставший пожарный.

Стикеры с котом Семеном можно скачать тут.

Ранее «Наш Город» писал, что в октябре 2023 года в 40-й пожарно-спасательной части появился новый пушистый «спасатель» Сеня. Он пришел на смену своей старшей «коллеге» Марусе, которая более восьми лет служит в этом подразделении.

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