В МЧС выпустили стикеры с тюменским котом-пожарным Семеном

Котик служил в 135-й пожарной части Тюменской области. Весной 2023 года пушистый «спасатель» погиб, попав под колеса «Газели». В память о Семене огнеборцы написали песню, а в МЧС России сформировали кошачий отряд «Семенычи», в котором в настоящее время уже служат более 150 животных.