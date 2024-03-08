Тюменской фирме задолжали более двух миллионов за ремонт в курганской больнице

Заметим, что руководство больницы уже не в первый раз затягивает процесс выплаты денег подрядчику. Ранее свердловская компания «Вид», проводившая ремонт пятого этажа в здании Курганской областной больницы №2, получила за проведенную работу 3,5 миллиона рублей из 22 миллионов.