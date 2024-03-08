Тюменской фирме задолжали более двух миллионов за ремонт в курганской больнице

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
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По словам директора фирмы Петра Дорожкина, отремонтированные помещения уже эксплуатируются, однако выплачивать деньги за работу заказчик, руководство больницы, отказывается.
«Наша компания, завершившая текущий ремонт ЦСО на первом этаже в Курганской областной больнице № 2, с конца прошлого года не может получить деньги по контракту в размере 2 667 711 рублей. Нами была направлена исполнительная документация заказчику, но он отказывается подписывать сметы на выполненные работы, акты выполненных работ и игнорирует официальные запросы подрядчика в отсутствии мотивированного отказа», — пояснил Петр Дорожкин Ура Ру.
Заметим, что руководство больницы уже не в первый раз затягивает процесс выплаты денег подрядчику. Ранее свердловская компания «Вид», проводившая ремонт пятого этажа в здании Курганской областной больницы №2, получила за проведенную работу 3,5 миллиона рублей из 22 миллионов.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени перенесены сроки реконструкции ДК «Строитель». На 2024 год в областной казне не предусмотрено расходов на проведение работ по капитальному ремонту.