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Тюменской фирме не выплатили более 2 млн руб за ремонт в курганской больнице

Тюменской фирме задолжали более двух миллионов за ремонт в курганской больнице

8 марта 2024, 06:42
Фото: 1MI

Тюменской фирме не выплатили более 2 млн руб за ремонт в курганской больнице

Тюменская организация «Эм-Строй» не может с декабря 2023 года получить более 2,6 миллиона за выполненный ремонт первого этажа в Курганской областной больнице № 2.

По словам директора фирмы Петра Дорожкина, отремонтированные помещения уже эксплуатируются, однако выплачивать деньги за работу заказчик, руководство больницы, отказывается.

«Наша компания, завершившая текущий ремонт ЦСО на первом этаже в Курганской областной больнице № 2, с конца прошлого года не может получить деньги по контракту в размере 2 667 711 рублей. Нами была направлена исполнительная документация заказчику, но он отказывается подписывать сметы на выполненные работы, акты выполненных работ и игнорирует официальные запросы подрядчика в отсутствии мотивированного отказа», — пояснил Петр Дорожкин Ура Ру.

Заметим, что руководство больницы уже не в первый раз затягивает процесс выплаты денег подрядчику. Ранее свердловская компания «Вид», проводившая ремонт пятого этажа в здании Курганской областной больницы №2, получила за проведенную работу 3,5 миллиона рублей из 22 миллионов.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени перенесены сроки реконструкции ДК «Строитель». На 2024 год в областной казне не предусмотрено расходов на проведение работ по капитальному ремонту.

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