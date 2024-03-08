Сгорели заживо: в ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погибли два человека

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От удара последний вынесло на встречную полосу — произошло столкновение с едущим по «встречке» КамАЗом. Оба грузовика загорелись.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир МАЗ погибли. Они скончались до приезда медиков. Причины и обстоятельства произошедшей трагедии устанавливаются.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в ДТП погиб водитель ГАЗели. В его автомобиль врезался водитель Isuzu, отвлекшийся от дороги.