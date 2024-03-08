Сгорели заживо: в ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погибли два человека

В массовом ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погибли два человека

Жуткая массовая авария произошла в четверг вечером, 7 марта, на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. На 606-м километре автодороги водитель Chevrolet Niva при совершении обгона врезался в грузовик Shacman, двигающийся в попутном направлении, а затем в большегруз МАЗ.