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В массовом ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погибли два человека

Сгорели заживо: в ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погибли два человека

8 марта 2024, 04:36
Фото: Госавтоинспекция Югры

В массовом ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погибли два человека

Жуткая массовая авария произошла в четверг вечером, 7 марта, на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. На 606-м километре автодороги водитель Chevrolet Niva при совершении обгона врезался в грузовик Shacman, двигающийся в попутном направлении, а затем в большегруз МАЗ.
Сюжет
ДТП

От удара последний вынесло на встречную полосу — произошло столкновение с едущим по «встречке» КамАЗом. Оба грузовика загорелись.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир МАЗ погибли. Они скончались до приезда медиков. Причины и обстоятельства произошедшей трагедии устанавливаются.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в ДТП погиб водитель ГАЗели. В его автомобиль врезался водитель Isuzu, отвлекшийся от дороги.

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