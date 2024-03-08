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Published Сегодня, 04:03

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Updated Сегодня, 04:05

В центре Тюмени возводят новое здание ЦУМа

Появится высотка: в центре Тюмени возводят новое здание ЦУМа

8 марта 2024, 04:03
Фото: 2 ГИС

В центре Тюмени возводят новое здание ЦУМа

Десятиэтажное здание бизнес-центра, расположенное рядом с тюменским ЦУМом, сдадут в эксплуатацию до конца 2026 года. Такие данные указаны в проектной документации по строительству.
«Согласно проектной документации, здание многофункционального делового центра состоит из десяти этажей. В соответствии с программой проведения проверок срок завершения строительства объекта — 30 июня 2026 года», — сообщили 72.RU Главном управлении строительства Тюменской области.

На данный момент десять этажей монолитно-каркасного здания уже возведены — каркас будущего бизнес-центра готов.

Заметим, что история строительства скандального бизнес-центра у ЦУМа берет свое начало в 2006 году. В 2018 году новость о возведении 25-этажки вызвала резонанс в обществе. Владельцы торгового центра тогда обратились в городскую администрацию с просьбой разрешить отклониться от предельных параметров строительства Многофункционального делового центра. Изначально здание должно было быть 4-х этажным, но Тюменский ЦУМ попросил мэрию разрешения увеличить этажность до 25 этажей.

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Высотку здание планировали построить на перекрестке улиц Орджоникидзе и Ленина. Заявление вынесли на публичные слушания, однако городская общественность подняла шум еще до начала заседания. Противники возведения башни аргументировали свое решение неизбежным увеличением в центре города автомобильных пробок, а также большой нагрузкой на инженерные сети.

В итоге глава Тюмени Степан Киричук подписал постановление, запрещающее строительство высотки. Причиной запрета послужило несоответствие плана строительства требованиям проекта планировки территории шестого планировочного района «Центральный», утверждённого администрацией в 2015 году.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на улице Народной построят термальный комплекс с баней, хамом и бассейном на открытом воздухе. Работы по строительству начнутся в 2024 году.

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