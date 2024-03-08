Появится высотка: в центре Тюмени возводят новое здание ЦУМа

Заметим, что история строительства скандального бизнес-центра у ЦУМа берет свое начало в 2006 году. В 2018 году новость о возведении 25-этажки вызвала резонанс в обществе. Владельцы торгового центра тогда обратились в городскую администрацию с просьбой разрешить отклониться от предельных параметров строительства Многофункционального делового центра. Изначально здание должно было быть 4-х этажным, но Тюменский ЦУМ попросил мэрию разрешения увеличить этажность до 25 этажей.