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По дорогам Тюмени запретят на месяц движение большегрузов

По тюменским дорогам запретят на месяц движение большегрузов

8 марта 2024, 05:06
Фото: 1MI

По дорогам Тюмени запретят на месяц движение большегрузов

В Тюмени этой весной введут ограничения для большегрузного транспорта. Для тяжеловесного транспорта будет действовать запрет на проезд по городским автомобильным дорогам общего пользования.
«Ограничить в весенний период с 19 апреля 2024 года по 19 мая 2024 года движение по автомобильным дорогам общего пользования местного значения города Тюмени транспортных средств при осевой нагрузке на любую из осей более 6 тонн», — указано в соответствующем приказе, опубликованном на сайте администрации Тюмени.

Комитету текущего содержания улично-дорожной сети департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени поручено в срок до 19 апреля установить дорожные знаки «Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства».

Ранее «Наш Город» писал, что скоростную трассу М-12 «Восток» продлят до Тюмени в 2025 году. Она свяжет Москву, Казань, Екатеринбург и Тюмень.

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