По тюменским дорогам запретят на месяц движение большегрузов

Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
«Ограничить в весенний период с 19 апреля 2024 года по 19 мая 2024 года движение по автомобильным дорогам общего пользования местного значения города Тюмени транспортных средств при осевой нагрузке на любую из осей более 6 тонн», — указано в соответствующем приказе, опубликованном на сайте администрации Тюмени.
Комитету текущего содержания улично-дорожной сети департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени поручено в срок до 19 апреля установить дорожные знаки «Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства».
Ранее «Наш Город» писал, что скоростную трассу М-12 «Восток» продлят до Тюмени в 2025 году. Она свяжет Москву, Казань, Екатеринбург и Тюмень.