Новый мобильный эндохирургический комплекс установлен в Ярковской больнице

Posted 8 марта, 13:23
Published 8 марта, 13:23
Modified Сегодня, 02:38
Updated Сегодня, 02:38
Данный комплекс позволяет выполнять не только лапароскопические операции, но и любые виды эндохирургических вмешательств. Кроме того, медицинское оборудование может быть использовано в диагностических целях, например, в диагностике экстренной патологии брюшной полости.
2 марта в Ярковской больнице была проведена первая операция с использованием нового эндохирургического комплекса. Команда медиков четко и слаженно провела пациенту лапароскопическую операцию. Специалисты отметили высокое качество и богатый функционал оборудования.
«Для нашего учреждения приобретение такого медицинского оборудования — это важное событие. Мы рады новым возможностям нашей хирургической службы. Операция прошла успешно, пациент чувствует себя хорошо и готовится к выписке», — отметил главный врач Областной больницы №24 Азат Кинчагулов.
Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье».
В рамках программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции