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Posted 8 марта, 13:23

Published 8 марта, 13:23

Modified Сегодня, 02:38

Updated Сегодня, 02:38

Новый мобильный эндохирургический комплекс установлен в Ярковской больнице

Новый мобильный эндохирургический комплекс установлен в Ярковской больнице

8 марта 2024, 13:23
Фото: департамент здравоохранения ТО/телеграм
Медоборудование приобретено для Ярковского филиала областной больницы по региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».

Данный комплекс позволяет выполнять не только лапароскопические операции, но и любые виды эндохирургических вмешательств. Кроме того, медицинское оборудование может быть использовано в диагностических целях, например, в диагностике экстренной патологии брюшной полости.

2 марта в Ярковской больнице была проведена первая операция с использованием нового эндохирургического комплекса. Команда медиков четко и слаженно провела пациенту лапароскопическую операцию. Специалисты отметили высокое качество и богатый функционал оборудования.

«Для нашего учреждения приобретение такого медицинского оборудования — это важное событие. Мы рады новым возможностям нашей хирургической службы. Операция прошла успешно, пациент чувствует себя хорошо и готовится к выписке», — отметил главный врач Областной больницы №24 Азат Кинчагулов.

Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье».

В рамках программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции

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