ВТБ запустил социальную программу поддержки мам и детей

Программа стартует в Астраханской и Владимирской областях, Республиках Алтай, Башкортостан и Саха (Якутия). Также участвуют два госпиталя — в Москве и Ярославле. По итогам тестирования осенью 2024 года будет принято решение о масштабировании проекта на другие регионы России. По оценке банка, до конца 2026 года в нем смогут принять участие более 600 тысяч беременных женщин.