ВТБ запустил социальную программу поддержки мам и детей

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
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Updated Сегодня, 08:58
В ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин объявил о запуске нового национального проекта «Семья». По его словам, стране нужна постоянная работа, направленная на повышение качества жизни семей с детьми и на поддержку рождаемости. Банк ВТБ совместно с партнерами запускает проект поддержки беременных женщин и детей. Целью новой программы является обеспечение доступности высококвалифицированной медицинской помощи для беременных женщин даже в отдаленных регионах.
В рамках реализации социальной поддержки россиянкам будут доступны определенные бесплатные услуги:
Программа стартует в Астраханской и Владимирской областях, Республиках Алтай, Башкортостан и Саха (Якутия). Также участвуют два госпиталя — в Москве и Ярославле. По итогам тестирования осенью 2024 года будет принято решение о масштабировании проекта на другие регионы России. По оценке банка, до конца 2026 года в нем смогут принять участие более 600 тысяч беременных женщин.
Новый проект мы символично запускаем в год семьи, стремясь распространить инновационные решения для ведения беременности даже на отдаленные регионы России и обеспечить дополнительной заботой женщин и новорожденных. Для нас это важная социальная инициатива, — отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
Для того, чтобы присоединиться к проекту, будущей маме достаточно встать на учет по беременности в одной из клиник-участниц и иметь на руках карту «Мир», чтобы после рождения ребенка в том числе получать на нее государственные пособия.