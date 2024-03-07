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ВТБ запустил социальную программу поддержки мам и детей

ВТБ запустил социальную программу поддержки мам и детей

7 марта 2024, 08:56
Фото: Изображение Midjourney
Проект социальной поддержки, запущенный в Год Семьи, направлен на сохранение здоровья россиян, повышение уровня рождаемости, снижение числа вынужденных прерываний беременности и риска смертности новорожденных.

В ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин объявил о запуске нового национального проекта «Семья». По его словам, стране нужна постоянная работа, направленная на повышение качества жизни семей с детьми и на поддержку рождаемости. Банк ВТБ совместно с партнерами запускает проект поддержки беременных женщин и детей. Целью новой программы является обеспечение доступности высококвалифицированной медицинской помощи для беременных женщин даже в отдаленных регионах.

В рамках реализации социальной поддержки россиянкам будут доступны определенные бесплатные услуги:

  • Неограниченный и круглосуточный доступ к онлайн-консультациям профильных врачей на платформе партнера,
  • Дистанционный мониторинг здоровья беременной женщины по назначению врача, в том числе при помощи приборов (тонометр, глюкометр, фетальный монитор),
  • Доступ к онлайн-школе будущих мам и обучающим курсам, а также по две консультации по грудному вскармливанию и психологической поддержке,
  • Страхование на случай необходимости хирургических вмешательств, связанных с патологиями беременности.

Программа стартует в Астраханской и Владимирской областях, Республиках Алтай, Башкортостан и Саха (Якутия). Также участвуют два госпиталя — в Москве и Ярославле. По итогам тестирования осенью 2024 года будет принято решение о масштабировании проекта на другие регионы России. По оценке банка, до конца 2026 года в нем смогут принять участие более 600 тысяч беременных женщин.

Новый проект мы символично запускаем в год семьи, стремясь распространить инновационные решения для ведения беременности даже на отдаленные регионы России и обеспечить дополнительной заботой женщин и новорожденных. Для нас это важная социальная инициатива, — отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Для того, чтобы присоединиться к проекту, будущей маме достаточно встать на учет по беременности в одной из клиник-участниц и иметь на руках карту «Мир», чтобы после рождения ребенка в том числе получать на нее государственные пособия.

#Общество#Бизнес#Тюмень#Врачи#Россия#Здоровье#ВТБ#Социальная поддержка#Мамы#Семья#Рождаемость#Страхование#Новорожденные#Владимирская область#Качество жизни#Анастасия Имамахметова
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