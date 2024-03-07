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Published Сегодня, 11:58

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Updated Сегодня, 12:00

В Тюменской области пройдут массовые проверки водителей на трезвость

В Тюменской области пройдут массовые проверки водителей на трезвость

7 марта 2024, 11:58
Фото: 1MI
В Тюменской области водителей массово проверят на трезвость. Об этом сообщает региональная ГИБДД.

Проверку пройдут 8 Марта, а также в выходные дни. При этом, время проведения рейдов не обговаривается. Специалисты сообщают, что именно в этот период фиксируется большое число водителей, употребивших алкоголь или наркотики.

Госавтоинспекция призывает жителей и гостей города водить автомобиль в трезвом состоянии.

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Напомним, что в новый год пьяные водители Тюмени устроили автопобоище. Только за одни сутки представители ГИБДД поймали около 30 нарушителей.

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