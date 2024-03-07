nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 марта, 11:18

Published 7 марта, 11:18

Modified Сегодня, 23:24

Updated Сегодня, 23:24

В Тюменской области пройдет Всероссийская ярмарка трудоустройства

В Тюменской области пройдет Всероссийская ярмарка трудоустройства

7 марта 2024, 11:18
Фото: 1MI
Жители Тюменской области смогут ознакомиться с интересными вакансиями на Всероссийской ярмарке трудоустройства. Первый этап ярмарки «Работа России. Время возможностей» состоится 12 апреля, сообщает Информцентр правительства региона.

Консультанты помогут соискателям спланировать карьеру и подобрать наиболее подходящую вакансию с учетом жизненной ситуации.

Посетителям расскажут, как повысить профессиональные компетенции, а также о поддержке, которую можно получить со стороны государства при трудоустройстве.

Участники смогут пройти собеседование прямо на площадке.

Директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров: «Всероссийская ярмарка трудоустройства объединит соискателей и работодателей из разных отраслей промышленности: от малого и среднего бизнеса до крупных корпораций. Для участников это возможность найти работу как внутри своего региона, так и за его пределами».

Ярмарка пройдет при участии всех территориальных отделений (https://czn.admtyumen.ru/czn/index) Кадрового центра «Работа России».

Второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства — 28 июня.

Вода не поднимается! Тюменскую Туру может ждать самая маловодная весна в истории
Сегодня, 06:00
«Я не виноват»: «банду азербайджацев» из Тюмени не смогли привезти на заседание суда
Сегодня, 12:56
«Страшно выходить из дома»: мигранты в Тюмени боятся местных жителей
Вчера, 09:50
Весенний призыв 2024 в Тюменской области: отсрочка, альтернативная служба и условия
Вчера, 06:50
«Она — любящая мать»: сестра стримерши Жади рассказала правду об отношениях в семье
1 апреля, 06:43
Пользователи Авито теперь будут видеть значение своей репутации по стобалльной шкале
Сегодня, 13:38
"