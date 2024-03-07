В Тюменской области пройдет Всероссийская ярмарка трудоустройства

Директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров: «Всероссийская ярмарка трудоустройства объединит соискателей и работодателей из разных отраслей промышленности: от малого и среднего бизнеса до крупных корпораций. Для участников это возможность найти работу как внутри своего региона, так и за его пределами».