В Тюменской области пройдет Всероссийская ярмарка трудоустройства

Posted 7 марта, 11:18
Published 7 марта, 11:18
Modified Сегодня, 23:24
Updated Сегодня, 23:24
Консультанты помогут соискателям спланировать карьеру и подобрать наиболее подходящую вакансию с учетом жизненной ситуации.
Посетителям расскажут, как повысить профессиональные компетенции, а также о поддержке, которую можно получить со стороны государства при трудоустройстве.
Участники смогут пройти собеседование прямо на площадке.
Директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров: «Всероссийская ярмарка трудоустройства объединит соискателей и работодателей из разных отраслей промышленности: от малого и среднего бизнеса до крупных корпораций. Для участников это возможность найти работу как внутри своего региона, так и за его пределами».
Ярмарка пройдет при участии всех территориальных отделений (https://czn.admtyumen.ru/czn/index) Кадрового центра «Работа России».
Второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства — 28 июня.