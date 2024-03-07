В Тюмени средние предлагаемые зарплаты выросли на 30%

На втором месте по несовпадению желаемого и реального дохода — специалисты по стратегированию и консалтингу: их предлагаемая зарплата составила 99 тысяч 300 рублей, что на 30% ниже ожидаемой. На третьем месте IT-специалисты, которым работодатели готовы платить в 63 тысячи рублей, что на 27% ниже, чем того хотели бы сотрудники.