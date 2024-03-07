В Тюмени средние предлагаемые зарплаты выросли на 30%

Posted Сегодня, 04:58
Published Сегодня, 04:58
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
По данным аналитиков HeadHunter, с каждым годом разрыв между финансовым запросом и предложением в Тюменской области сокращается. Если еще год назад ожидаемая зарплата превышала предлагаемую на 10%, то в этом году — на 3%.
Заметнее всего отличаются ожидаемые и предлагаемые зарплаты в сфере «Наука, образование»: такие специалисты хотели бы получать на 45% больше, чем им готовы предложить работодатели. Средняя предлагаемая зарплата в этой сфере в феврале составила 41 тысячи 200 рублей.
На втором месте по несовпадению желаемого и реального дохода — специалисты по стратегированию и консалтингу: их предлагаемая зарплата составила 99 тысяч 300 рублей, что на 30% ниже ожидаемой. На третьем месте IT-специалисты, которым работодатели готовы платить в 63 тысячи рублей, что на 27% ниже, чем того хотели бы сотрудники.
Ощутимее всего выросли предлагаемые зарплаты у специалистов из сферы «Автомобильный бизнес» (+46%) — рост с 60 тысяч до 87 тысяч 799 рублей, «Стратегии, инвестиции, консалтинг» (+43%) — рост с 69 тысяч 251 рубля до 99 294 рублей, «Сельское хозяйство» (+38%) — рост с 88 306 рублей до 121 449 рублей.
Что касается размера заработных плат, то самые высокие заработки предлагают спецалистам сферы добычи сырья — более 126 тысяч рублей (прирост относительно прошлого года составил 32%). На втором месте находится сфера сельского хозяйства — более 121 тысячи рублей, на третьем — высший менеджмент (106 тысяч 383 рубля).
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