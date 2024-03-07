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Published Сегодня, 01:09

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Updated Сегодня, 02:53

В Тюмень к выходным вернется тепло

В Тюмень к выходным вернется тепло

7 марта 2024, 01:09
Фото: 1MI
На юге Тюменской области сегодня ожидается морозная погода. Ночью синоптики обещают -17…-22, при прояснении до -29, в дневные часы температура воздуха составит -7…-12. День пройдет при переменной облачности, возможен небольшой снег, ветер 4-9 м/с, изморозь.

В Тюмени 7 марта ожидается ясная погода, ветер до 3,2 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -20….-14 в темное время суток ожидается потепление до -9…-11.

УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 7:14 закат в 18:22 продолжительность дня 1 часов 8 минут.

В Тобольске 7 марта синоптики обещают солнечную погоду, ветер до 3,5 м/с. Утром и днем -25…-12, в темное время суток температура воздуха составит -13….-14.

УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 7:05, закат в 18:10 продолжительность дня 11 часов 5 минут.

В Ялуторовске 7 марта ожидается небольшой снег утром, солнечная погода в течение дня, ветер до 5,5 м/с. В утренние часы и днем термометры покажут -21…-10, в темное время суток ожидается до -13….-15.

УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 7:11, закат в 18:20 продолжительность дня 11 часов 9 минут.

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В Заводоуковске 7 марта ожидается небольшой снег утром, солнечная погода в течение дня, ветер до 3,4 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -21…-14, в вечерние и ночные часы температура воздуха составит -14….-13.

УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 7:10, закат в 18:19 продолжительность дня 11 часов 9 минут.

В Ишиме 7 марта ожидаются осадки в виде снега в первой половине дня, ветер до 3,9 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -20…-10, в темное время суток температура воздуха составит -20…-17.

УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:58, закат в 18:08 продолжительность дня 11 часов 10 минут.

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