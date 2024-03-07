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Updated Сегодня, 04:20

Спрос на услуги риелторов в Тюмени увеличился в 4,3 раза

Тюменцы стали чаще обращаться к риелторам — спрос на услуги вырос в несколько раз

7 марта 2024, 04:15
Фото: 1MI

Спрос на услуги риелторов в Тюмени увеличился в 4,3 раза

В Тюмени более чем в 4 раза вырос спрос на услуги риелторов. Причина — увеличение уровня спроса на недвижимость, а также активное развитие областной столицы.

Одновременно с этим возросла и потребность в специалистах по недвижимости — прирост вакансий составил 19%.

По словам доцента кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Ольги Борисовой, это связано ростом крупных риелторских агентств, а также перераспределением кадров в отрасли с более стабильным доходом и ростом числа сделок, совершаемых риелторами, более чем в 2 раза. В среднем на 1 специалиста приходится порядка 7,5 тысяч объявлений купли-продажи.

За последние 12 лет доля сделок по купле-продаже квартир, совершаемых риелторами, увеличилась до 81% (ранее 49%).

Также специалисты отмечают рост спроса на услуги специалистов по недвижимости в вопросах аренды жилья — граждане стали чаще обращаться к риелторам, поскольку участились случаи мошенничества, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области увеличился размер средней предлагаемой зарплаты — до 58,4 тысяч рублей. За период с января по февраль рост зарплат составил 4%.

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