Тюменцы стали чаще обращаться к риелторам — спрос на услуги вырос в несколько раз

Posted Сегодня, 04:15
Published Сегодня, 04:15
Modified Сегодня, 04:20
Updated Сегодня, 04:20
Одновременно с этим возросла и потребность в специалистах по недвижимости — прирост вакансий составил 19%.
По словам доцента кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Ольги Борисовой, это связано ростом крупных риелторских агентств, а также перераспределением кадров в отрасли с более стабильным доходом и ростом числа сделок, совершаемых риелторами, более чем в 2 раза. В среднем на 1 специалиста приходится порядка 7,5 тысяч объявлений купли-продажи.
За последние 12 лет доля сделок по купле-продаже квартир, совершаемых риелторами, увеличилась до 81% (ранее 49%).
Также специалисты отмечают рост спроса на услуги специалистов по недвижимости в вопросах аренды жилья — граждане стали чаще обращаться к риелторам, поскольку участились случаи мошенничества, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области увеличился размер средней предлагаемой зарплаты — до 58,4 тысяч рублей. За период с января по февраль рост зарплат составил 4%.