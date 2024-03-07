Тюменцы стали чаще обращаться к риелторам — спрос на услуги вырос в несколько раз

По словам доцента кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Ольги Борисовой, это связано ростом крупных риелторских агентств, а также перераспределением кадров в отрасли с более стабильным доходом и ростом числа сделок, совершаемых риелторами, более чем в 2 раза. В среднем на 1 специалиста приходится порядка 7,5 тысяч объявлений купли-продажи.