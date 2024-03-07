Тюменцам объяснили, кто имеет право взломать их дверь.

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
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Updated Сегодня, 07:42
Эксперты Newia.ru рассказали, что понятие «жилище» подразумевает место постоянного пребывания гражданина. При тем понятие неприкосновенности распространяется на всех собственников и тех, кто временно проживает в указанном объекте по согласия владельца или по договору. А значит и они имеют право на неприкосновенность, о котором мы расскажем подробнее.
Оно закреплено в правах человека статьей 25 Конституции Российской Федерации. Жилищем может считаться дом, квартира, дача и даже временное нежилое помещение. Незаконное проникновение в такое помещение карается 139-й статьей Уголовного кодекса РФ. Но стоит отметить, что даже в нем прописано, какие места жилищем считать нельзя и доступ туда должен быть открытым. В их число входят:
По закону, жилище является местом, в которое никто не может проникать без согласия его жителей, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством или на основании судебного решения.
В законе также прописаны случаи, когда проникновение допускается. Войти без приглашения в ваш дом могут:
Мотив допустимости проникновения по указанным причинам объясняется необходимостью обеспечения безопасности граждан или борьбы с правонарушениями.
К.ю.н. и доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Оксана Васильева рассказала NEWIA.RU в каких случаях владелец квартиры может не открывать дверь.
Она объяснила, что владельцы жилья имеют право не открывать дверь представителям различных служб, если это не предусмотрено законом или если «гости» не направили соответствующего уведомления ранее.
«Например, представители коммунальных служб и лица, проверяющие приборы учета, должны предупредить жильца не позднее чем за 14 дней до визита с указанием предполагаемых дат и времени проверки», — объясняет эксперт.
Оксана Васильева также уточняет, что полиция может проникнуть в квартиру без разрешения ее владельца при задержании подозреваемых, пресечении преступлений, спасения жизни или имущества, а также обеспечении безопасности в чрезвычайных ситуациях.
Но в таком случае следователь или дознаватель сначала получает разрешение от руководства и подает ходатайство в суд. Если человек в таком случае отказывается открывать дверь добровольно, то правоохранители вправе использовать силу для доступа в помещение, но обязаны при этом минимизировать ущерб.
Отметим, что и у сотрудников МЧС есть право войти в квартиру даже без предупреждения. Но допустимо это лишь в случае возникновения опасности, связанной с угрозой жизни или здоровью людей. Подобные действия также разрешены при катастрофах и ЧП.
«Устранение аварий и причинение вреда имуществу если существует угроза серьезного ущерба имуществу соседей из-за возникшей аварии, управляющая компания (УК) в праве вскрыть квартиру, но только в присутствии сотрудника полиции, при этом должны быть исключены несоразмерные действия, обеспечена сохранность имущества, а собственник оповещен», — поясняет Оксана Васильева.
Адвокат Максим Шепелев рассказал на своем Ютуб-канале, что с 16 лет человека могут привлечь за незаконное проникновение. По решению суда по статье можно получить штраф, обязательные работы или заключение.
Если дело касается штрафа, то для физических лиц он будет составлять до 40 тыс. руб. С применением насилия — штраф до 200 тыс. рублей. Проникновение с использованием служебного положения — штраф от 100 до 300 тыс. руб.