Тюменцам объяснили, кто имеет право взломать их дверь.

Эксперты Newia.ru рассказали, что понятие «жилище» подразумевает место постоянного пребывания гражданина. При тем понятие неприкосновенности распространяется на всех собственников и тех, кто временно проживает в указанном объекте по согласия владельца или по договору. А значит и они имеют право на неприкосновенность, о котором мы расскажем подробнее.