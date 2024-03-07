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Published Сегодня, 07:40

Modified Сегодня, 07:42

Updated Сегодня, 07:42

Тюменцам объяснили, кто имеет право взломать их дверь.

Тюменцам объяснили, кто имеет право взломать их дверь

7 марта 2024, 07:40
Фото: 1MI
Тюменцам объяснили, кто имеет право взломать их дверь.
Всем известно, что дом для каждого человека является неприкосновенным. Однако, есть некоторые организации и службы, которым разрешено открыть замок и войти в вашу квартиру. Специалист разъяснил тюменцам, в каких случаях такое проникновение считается законным, а в каких — нет.
Сюжет
Закон

Эксперты Newia.ru рассказали, что понятие «жилище» подразумевает место постоянного пребывания гражданина. При тем понятие неприкосновенности распространяется на всех собственников и тех, кто временно проживает в указанном объекте по согласия владельца или по договору. А значит и они имеют право на неприкосновенность, о котором мы расскажем подробнее.

Право на неприкосновенность жилища

Оно закреплено в правах человека статьей 25 Конституции Российской Федерации. Жилищем может считаться дом, квартира, дача и даже временное нежилое помещение. Незаконное проникновение в такое помещение карается 139-й статьей Уголовного кодекса РФ. Но стоит отметить, что даже в нем прописано, какие места жилищем считать нельзя и доступ туда должен быть открытым. В их число входят:

  • Помещения, такие как погреб, сарай, баня или гараж, которые не были специально приспособлены для проживания;
  • Помещения, которые не предназначены для проживания, находящиеся в общественных местах, а также кабинеты и вспомогательные помещения в зданиях организаций;
  • Помещения, предназначенные только для временного пребывания во время поездок или путешествий, такие как купе в поезде, каюта на судне, туристическая палатка и т. д.;
  • Жилые помещения, используемые исключительно в других целях, например, склад или мастерская.

По закону, жилище является местом, в которое никто не может проникать без согласия его жителей, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством или на основании судебного решения.

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Когда имеют право вскрыть вашу квартиру?

В законе также прописаны случаи, когда проникновение допускается. Войти без приглашения в ваш дом могут:

  • Для спасения жизни граждан и их имущества;
  • Для обеспечения личной безопасности граждан или общественной безопасности в чрезвычайных ситуациях, таких как аварии, стихийные бедствия, катастрофы, массовые беспорядки и т. д.;
  • В целях пресечения совершаемых преступлений, задержания лиц, подозреваемых или обвиняемых в преступлениях, или для установления фактов о совершенном преступлении или произошедшем несчастном случае;
  • Для совершения исполнительных действий;
  • В рамках мер по борьбе с терроризмом и в условиях чрезвычайного или военного положения;

Мотив допустимости проникновения по указанным причинам объясняется необходимостью обеспечения безопасности граждан или борьбы с правонарушениями.

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Право не открывать дверь

К.ю.н. и доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Оксана Васильева рассказала NEWIA.RU в каких случаях владелец квартиры может не открывать дверь.

Она объяснила, что владельцы жилья имеют право не открывать дверь представителям различных служб, если это не предусмотрено законом или если «гости» не направили соответствующего уведомления ранее.

«Например, представители коммунальных служб и лица, проверяющие приборы учета, должны предупредить жильца не позднее чем за 14 дней до визита с указанием предполагаемых дат и времени проверки», — объясняет эксперт.
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В каких случаях полиция может взломать дверь квартиры?

Оксана Васильева также уточняет, что полиция может проникнуть в квартиру без разрешения ее владельца при задержании подозреваемых, пресечении преступлений, спасения жизни или имущества, а также обеспечении безопасности в чрезвычайных ситуациях.

Но в таком случае следователь или дознаватель сначала получает разрешение от руководства и подает ходатайство в суд. Если человек в таком случае отказывается открывать дверь добровольно, то правоохранители вправе использовать силу для доступа в помещение, но обязаны при этом минимизировать ущерб.

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В каких еще случаях могут взломать дверь квартиры?

Отметим, что и у сотрудников МЧС есть право войти в квартиру даже без предупреждения. Но допустимо это лишь в случае возникновения опасности, связанной с угрозой жизни или здоровью людей. Подобные действия также разрешены при катастрофах и ЧП.

«Устранение аварий и причинение вреда имуществу если существует угроза серьезного ущерба имуществу соседей из-за возникшей аварии, управляющая компания (УК) в праве вскрыть квартиру, но только в присутствии сотрудника полиции, при этом должны быть исключены несоразмерные действия, обеспечена сохранность имущества, а собственник оповещен», — поясняет Оксана Васильева.
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Ответственность за незаконное проникновение в жилище

Адвокат Максим Шепелев рассказал на своем Ютуб-канале, что с 16 лет человека могут привлечь за незаконное проникновение. По решению суда по статье можно получить штраф, обязательные работы или заключение.

Если дело касается штрафа, то для физических лиц он будет составлять до 40 тыс. руб. С применением насилия — штраф до 200 тыс. рублей. Проникновение с использованием служебного положения — штраф от 100 до 300 тыс. руб.

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