Сотрудники Сбера помогли жительнице Тюмени с потерей памяти вернуться домой

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
Как выяснилось, из-за заболевания у женщины периодически случается потеря памяти. По ее словам, Сбер стал ориентиром в критичной ситуации, потому что она постоянно обслуживалась в отделении рядом с домом. Сотрудники офиса вместе со службой безопасности нашли контакты родственников и связались с ними. Оказалось, что женщину уже ищут, и вскоре в сопровождении близких она уехала домой.
В 2018 году Сбербанк совместно с поисково-спасательным отрядом «Лиза Алерт» запустили социальный сервис «Островок безопасности». Это значит, что человек, если он потерялся, может зайти за помощью в любое отделение банка, и сотрудники Сбера сделают всё, чтобы помочь ему вернуться домой. За шесть лет по всей России «Островок безопасности» Сбера вернул в семью 700 человек.
Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:
Мы очень рады, что «Островок безопасности» приносит реальную пользу. Задача этого проекта — помогать самым незащищенным людям: детям, пожилым, тем, кто потерялся. Сотрудники офисов Сбера обучены алгоритму действий в таких ситуациях и сделают всё, чтобы оказать своевременную помощь. Если вы увидели растерянного ребенка, который не знает, где его родители, или встретили дезориентированного человека, вы смело можете проводить его в отделение СберБанка. Там обязательно помогут потерявшемуся человеку вернуться домой.