Сотрудники Сбера помогли жительнице Тюмени с потерей памяти вернуться домой

В 2018 году Сбербанк совместно с поисково-спасательным отрядом «Лиза Алерт» запустили социальный сервис «Островок безопасности». Это значит, что человек, если он потерялся, может зайти за помощью в любое отделение банка, и сотрудники Сбера сделают всё, чтобы помочь ему вернуться домой. За шесть лет по всей России «Островок безопасности» Сбера вернул в семью 700 человек.