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Updated Сегодня, 09:14

Сотрудники Сбера помогли жительнице Тюмени с потерей памяти вернуться домой

Сотрудники Сбера помогли жительнице Тюмени с потерей памяти вернуться домой

7 марта 2024, 09:12
Фото: Сбер
Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 . erid: LjN8KMnEK
Сотрудники Сбера помогли жительнице Тюмени, страдающей потерей памяти, найти близких и вернуться домой. Женщина средних лет обратилась в офис банка на улице Рижской с просьбой оказать помощь. Она была растеряна, не помнила свой адрес и долгое время блуждала по улицам.

Как выяснилось, из-за заболевания у женщины периодически случается потеря памяти. По ее словам, Сбер стал ориентиром в критичной ситуации, потому что она постоянно обслуживалась в отделении рядом с домом. Сотрудники офиса вместе со службой безопасности нашли контакты родственников и связались с ними. Оказалось, что женщину уже ищут, и вскоре в сопровождении близких она уехала домой.

В 2018 году Сбербанк совместно с поисково-спасательным отрядом «Лиза Алерт» запустили социальный сервис «Островок безопасности». Это значит, что человек, если он потерялся, может зайти за помощью в любое отделение банка, и сотрудники Сбера сделают всё, чтобы помочь ему вернуться домой. За шесть лет по всей России «Островок безопасности» Сбера вернул в семью 700 человек.

Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

Мы очень рады, что «Островок безопасности» приносит реальную пользу. Задача этого проекта — помогать самым незащищенным людям: детям, пожилым, тем, кто потерялся. Сотрудники офисов Сбера обучены алгоритму действий в таких ситуациях и сделают всё, чтобы оказать своевременную помощь. Если вы увидели растерянного ребенка, который не знает, где его родители, или встретили дезориентированного человека, вы смело можете проводить его в отделение СберБанка. Там обязательно помогут потерявшемуся человеку вернуться домой.
#Бизнес#Тюмень#Банк#Сбербанк#Помощь#Служба безопасности#Сбер#Родственники
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