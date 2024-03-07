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Published Сегодня, 08:20

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С начала года на тюменских дорогах погибли 20 человек

С начала года на тюменских дорогах погибли 20 человек

7 марта 2024, 08:20
Фото: 1MI
Всего за два месяца 2024 года в Тюменской области произошло 65 дорожно-транспортных происшествий, в которых ранения получили 105 человек, погибли 20.

По информации ГИБДД, в этом году сократилось число аварий, связанных с выездом на встречную полосу движения. Этого удалось достигнуть благодаря принимаемым мерам по сохранению жизни людей на дорогах.

В частности, теперь тюменские трассы патрулирую беспилотники. Сегодня дроны следят за безопасностью дорожного движения на федеральной автодороге Курган — Тюмень в Исетском районе.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в минувшие выходные на объездной дороге произошла смертельная авария. Трагедия произошла на 5-м километре автодороги Тюмень — Боровский — Богандинский. В ДТП травмы получили два человека, один погиб.

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