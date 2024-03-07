«Почти весь выпуск рыдала»: тюменская семья приняла участие в реалити-шоу

Героиня опубликовала в своих соцсетях видеоролик, в котором рассказала о процессе съемок реалити и о том, является ли выпуск хайпом.



Мама избалованной девушки Зухра 10 лет назад оставила карьеру юриста и стала домохозяйкой, чтобы больше времени уделять дочерям. Отец Алины, занимающийся цветочным бизнесом, развелся с матерью, но оказывает семье финансовую поддержку. Романенко живут в Тюмени, но часто ездят в Москву. Они владеют четырехкомнатной квартирой, имеют дачу и земельные участки.