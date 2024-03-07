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Published Сегодня, 15:05

Modified Сегодня, 15:07

Updated Сегодня, 15:07

«Почти весь выпуск рыдала»: тюменская семья приняла участие в реалити-шоу

«Почти весь выпуск рыдала»: тюменская семья приняла участие в реалити-шоу

7 марта 2024, 15:05
Фото: YouTube-канал Дочь не миллионера
Тюменская семья Романенко приняла участие в популярном молодежном реалити «Чадо из ада» (12+). 17-летнюю Алину успешно перевоспитали из избалованной московской фифы в простую милую девушку.

Героиня опубликовала в своих соцсетях видеоролик, в котором рассказала о процессе съемок реалити и о том, является ли выпуск хайпом.

Мама избалованной девушки Зухра 10 лет назад оставила карьеру юриста и стала домохозяйкой, чтобы больше времени уделять дочерям. Отец Алины, занимающийся цветочным бизнесом, развелся с матерью, но оказывает семье финансовую поддержку. Романенко живут в Тюмени, но часто ездят в Москву. Они владеют четырехкомнатной квартирой, имеют дачу и земельные участки.

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В ходе реалити Алина отправилась в казачью семью, где ее перевоспитали новые «родители». К концу съемок она отметила, что провела около 4–5 дней без связи и интернета, но получила множество впечатлений и поддержки от новой семьи.

— Почти весь выпуск я рыдала… Мы с мамой Насти плакали на протяжении всего реалити. Это было вне съемок, мы сидели на кухне, обсуждали жизнь и плакали, — поделилась девушка.

Ранее «Наш город» сообщал о том, что семья Святослава Тропынина обращается за помощью к представителю президента России в УрФО Владимиру Якушеву. Супружеская пара просит помочь чиновника в лечении их сына.

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