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Posted Сегодня, 14:24

Published Сегодня, 14:24

Modified Сегодня, 14:27

Updated Сегодня, 14:27

На тюменской «трассе смерти» разбился водитель дорожной службы

На тюменской «трассе смерти» разбился водитель дорожной службы

7 марта 2024, 14:24
Фото: ГИБДД по Тюменской области
Водитель дорожной службы погиб в ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Как сообщили в ГИБДД, автомобиль «Исудзу» въехал в «Газель» дорожной службы, стоящую с правой стороны дороги. Рабочие в этот момент занимались очисткой дороги.
Сюжет
ДТП

Водитель «Газели» погиб на месте. 44-летний водитель «Исудзу» получил травмы. По предварительной информации, водитель «Исудзу» отвлекся от движения, доставая смартфон.

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В настоящее время движение по данному участку трассы удалось восстановить. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшей аварии.

Тюменская прокуратура взяла на контроль расследование произошедшего инцидента.

Напомним, что ранее на тюменской «трассе смерти» 38-летнего водителя убило отлетевшим колесом. Из-за ДТП оказалась заблокирована разделительная часть полосы дороги.

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