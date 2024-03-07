На тюменской «трассе смерти» разбился водитель дорожной службы

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
Водитель «Газели» погиб на месте. 44-летний водитель «Исудзу» получил травмы. По предварительной информации, водитель «Исудзу» отвлекся от движения, доставая смартфон.
В настоящее время движение по данному участку трассы удалось восстановить. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшей аварии.
Тюменская прокуратура взяла на контроль расследование произошедшего инцидента.
Напомним, что ранее на тюменской «трассе смерти» 38-летнего водителя убило отлетевшим колесом. Из-за ДТП оказалась заблокирована разделительная часть полосы дороги.