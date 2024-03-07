На тюменской «трассе смерти» разбился водитель дорожной службы

Водитель дорожной службы погиб в ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Как сообщили в ГИБДД, автомобиль «Исудзу» въехал в «Газель» дорожной службы, стоящую с правой стороны дороги. Рабочие в этот момент занимались очисткой дороги.

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