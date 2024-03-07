Куда в России в 2024 году съездить на отдых: тюменцы составили топ-5 любимых мест

А вот риэлтор из Тюмени Алена рассказала читателям «Наш город», что предпочитает отдых в Крыму. Еще бы, ведь отдых на полуострове — просто сказка! Удивительные пейзажи, архитектура и чистое море создают незабываемую атмосферу. А чего только стоит Ялта с ее богатейшей историей!