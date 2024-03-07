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Published Сегодня, 10:58

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Куда в России в 2024 году съездить на отдых: тюменцы составили топ-5 любимых мест

Куда в России в 2024 году съездить на отдых: тюменцы составили топ-5 любимых мест

7 марта 2024, 10:58
Фото: 1MI
Россия — удивительная и разнообразная страна, богатая красотами природы и историческими достопримечательностями. Не так давно глава государства Владимир Путин заявлял о том, что отдых в России нужно сделать доступным.

Безусловно, каждый житель региона России имеет свои предпочтения в выборе мест для отдыха внутри страны.

«Наш город» пообщался с тюменцами, чтобы узнать их мнения на этот счет.

По словам тюменца Андрея (имя изменено — прим.ред.), он пробовал отдыхать в России. Как считает сибиряк, российские города не очень приспособлены для отдыха в принципе, однако при желании возможности для рекреации всегда найдутся.

«Мой топ-5, наверное, выглядит так. Первое место — это Нижний Новгород. Почему-то, этот город недооценивают. На самом деле, он очень-очень красивый — стрелка Волги и Оки, набережная, канатка, парки, Кремль, монастыри и грамотная застройка. При этом, в исторической части города нет небоскребов, новостроев. Все выдержано в своем стиле, что позволяет почувствовать атмосферу города. Второе место — это Питер. Ну, Питер есть Питер. Нет смысла даже перечислять все красоты. Не понравилось только неприспособленность города к детским коляскам и инвалидным. Город, который входит в наследие ЮНЕСКО, должен быть доступен и инвалидам тоже. Третье место — Москва. Столица прекрасна. Но опять же, на неделю достопримечательностей хватит, дальше скучно. По-моему мнению, Казань перехвалена. По сути, Кремль, набережная, ЗАГС, дворец земледельцев. Обойти все за два дня можно. Но готовят там вкусно и недорого. Шашлычки — огонь просто. Очень вкусно там. Последнее место в моем топе — Екатеринбург. Здесь есть набережная. Зоопарк понравился больше, чем московский, как-то он удобнее. Есть исторические музеи, Ельцин-центр. Этим летом поеду с семьей в Самару. Там очень красивый пляж», — рассказал мужчина.
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Светлана, студентка медицинского университета, отметила, что предпочитает отдых на Юге России.

«Сочи и Краснодарский край предлагают великолепные пляжи и теплое море. Это идеальные места для отдыха и загара после учебного года», — поведала девушка.

А вот риэлтор из Тюмени Алена рассказала читателям «Наш город», что предпочитает отдых в Крыму. Еще бы, ведь отдых на полуострове — просто сказка! Удивительные пейзажи, архитектура и чистое море создают незабываемую атмосферу. А чего только стоит Ялта с ее богатейшей историей!

Таким образом, отзывы тюменцев подчеркивают разнообразие предпочтений в выборе мест для отдыха. Россия обладает множеством привлекательных мест, способных удовлетворить различные потребности и предпочтения каждого путешественника.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюменском районе бизнесменам запретили сдавать дома для отдыха. Развлекательные мероприятия в коттеджах сильно взволновали соседей.

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