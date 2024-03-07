nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:33

Published Сегодня, 15:33

Modified Сегодня, 15:35

Updated Сегодня, 15:35

Губернатор Моор поздравил жительниц Тюмени с 8 Марта

Губернатор Моор поздравил жительниц Тюмени с 8 Марта

7 марта 2024, 15:33
Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в концерте, организованном в честь Международного женского дня. Политик выразил благодарность женщинам за их поддержку и важную роль в жизни мужчин.
— От имени всех тюменцев я благодарю вас за ту неоценимую поддержку, которую вы оказываете своим мужчинам, — произнес губернатор региона

Он также призвал почтить память погибших на СВО мужчин минутой молчания.

Напомним, что ранее «Наш город» сообщал о том, что Александр Моор и Сергей Собянин подписали важное для тюменских школьников соглашение. Сообщается, что благодаря новому сервису «Моя школа» образовательная среда улучшится.

Читайте также:
Как тюменские бойцы СВО проголосуют за президента на передовой? ВидеоЗарплату тюменских депутатов хотят отправить бойцам СВОВ Тюменской области школьники на глазах у учителей избили восьмиклассника. Видео
#Общество#Тюмень#Тюменская область#Школьники#Мужчины#Минута молчания#Моор#Поддержка#СВО#Алина Петрова
«Платим за воздух»: тюменцам приходится платить за парковку в Рощино из-за ошибок
Сегодня, 07:21
Пройдет только ценитель. Сможете ли вы правильно назвать 10 популярных цветков
Сегодня, 06:08
Тюменкам рассказали, что делать, чтобы тюльпаны дольше простояли в вазе
Сегодня, 08:48
«Общество изменилось»: тюменский курьер поделился откровениями о работе
Сегодня, 08:19
Куда в России в 2024 году съездить на отдых: тюменцы составили топ-5 любимых мест
Сегодня, 10:58
Боец из Тюменской области погиб от осколка в зоне СВО
Сегодня, 11:20