Губернатор Моор поздравил жительниц Тюмени с 8 Марта

Posted Сегодня, 15:33
Published Сегодня, 15:33
Modified Сегодня, 15:35
Updated Сегодня, 15:35
— От имени всех тюменцев я благодарю вас за ту неоценимую поддержку, которую вы оказываете своим мужчинам, — произнес губернатор региона
Он также призвал почтить память погибших на СВО мужчин минутой молчания.
Напомним, что ранее «Наш город» сообщал о том, что Александр Моор и Сергей Собянин подписали важное для тюменских школьников соглашение. Сообщается, что благодаря новому сервису «Моя школа» образовательная среда улучшится.