Глава РЭО поделился планами по строительству объектов обращения с отходами на Кубани

Глава РЭО также сообщил, что по третьему объекту ведется правовая работа по заключению соглашения. В компании рассчитывают, что документ подпишут уже в ближайшее время. Это значит, что три из пяти КПО на черноморском побережье в этом году могут перейти от документарного этапа к инвестиционному. Что касается оставшихся двух объектов, то регион еще занимается выбором или оформлением земельных участков.