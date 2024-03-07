Глава РЭО поделился планами по строительству объектов обращения с отходами на Кубани

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
ППК «Российский экологический оператор» совместно с властями края разработала концепцию строительства пяти КПО на побережье Черного моря и одного объекта в Краснодаре. Сейчас по двум из этих кластеров проводится конкурс. Итоги по выбору инвестора будут подведены в марте, сообщил Денис Буцаев, пишет kubanpress.ru. Если все будет сделано своевременно, то к концу следующего года в регионе появятся первые два комплексных объекта по переработке отходов, построенные в полном соответствии с показателями федерального проекта.
Глава РЭО также сообщил, что по третьему объекту ведется правовая работа по заключению соглашения. В компании рассчитывают, что документ подпишут уже в ближайшее время. Это значит, что три из пяти КПО на черноморском побережье в этом году могут перейти от документарного этапа к инвестиционному. Что касается оставшихся двух объектов, то регион еще занимается выбором или оформлением земельных участков.
Денис Буцаев рассказал, что в Сочи еще со времен Олимпиады существует объект захоронения ТКО. На данный момент он переполнен, и ситуация по нему самая критическая. В ближайшие годы полигон необходимо вывести из эксплуатации. Для этого нужно построить замещающий объект.
Сейчас стоит задача приблизить Краснодарский край к выполнению задач, содержащихся в указе главы государства и поручениях правительства. Речь идет о сортировке отходов, выделении полезной фракции и начале ее переработки, уточнил Денис Буцаев.