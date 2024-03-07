Эксперты назвали «Игры будущего» примером технологического лидерства нашей страны

Posted Сегодня, 16:19
Published Сегодня, 16:19
Modified Сегодня, 16:19
Updated Сегодня, 16:19
Как сообщает inkazan.ru, более двух тысяч участников из 107 стран присоединились к состязаниям в этих играх по 21 дисциплине. В онлайне и офлайне удалось собрать три миллиарда просмотров, а билеты на финал «Доты» были раскуплены в течение пяти минут.
Годом ранее, когда старт соревнований еще был далеко, к новым играм относились с некоторым недоверием. Однако государство и отечественные компании-гиганты все же решились серьезно вложиться в такую инициативу, даже зная наперед, что в ближайшей перспективе их затраты не смогут окупиться. Но сейчас в РФ уже начал складываться пул компаний, которые выступают инвесторами подобных проектов. Речь идет о ВК, Yota, Сбере, «Газпроме», а также о компаниях, входящих в экосистему «Интерроса», — «Атомайз», «Рексофт», «Роза Хутор».
Участники и эксперты положительно оценили «Игры будущего». Им также удалось добиться и международного признания. В следующем году соревнования перенесут в Казахстан.
По словам заместителя проректора НИУ ВШЭ Ильи Яськова, такой проект вызвал интерес аудитории потому, что в современном мире киберспорт не имеет границ. У него нет таких ограничений, как в традиционном спорте, где на Россию оказывается давление. Пока наша страна сильна в киберспорте, без ее сильнейших игроков нельзя обойтись.
На фоне проведения «Игр» растет интерес к подобным турнирам и со стороны предпринимателей. Спонсоры проявляют все больше желания вкладываться в новые инициативы.
Директор по развитию игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов отмечает, что отечественные компании сейчас все активнее спонсируют команды. Они желают получить максимальный охват. В университете «Синергия» все чаще говорят о внушительном экономическом потенциале фиджитал-спорта, даже рассматривая возможность открытия магистратуры для квалифицированного обучения менеджеров.
Помимо непосредственно соревнований, Казань презентовала гостям «Город будущего», где самые крупные отечественные компании смогли продемонстрировать свои «фиджитал-порталы». Подобным порталом на курорт «Роза Хутор» стал стенд компании «Интеррос», благодаря которому посетители получили возможность научиться катанию на горных лыжах под руководством профессиональных инструкторов и на высокотехнологичном тренажере-симуляторе. При этом гости катались по виртуальным трассам «Роза Хутор». Примечательно, что тысячному гостю, юной фигуристке, от «Интерроса» достался особый приз — тур на «Роза Хутор», где девочка сможет покорить реальные снежные трассы.
«„Игры будущего» — не только одно из главных спортивных событий года, но и яркий пример технологического лидерства России. Для «Интерроса» очень ценно быть одним из пионеров на этом пути. Мы рассчитываем, что наша поддержка и деятельное участие в «Играх» компаний «Атомайз» и «Рексофт» позволят новому формату соревнований на стыке двух реальностей успешно состояться, открыв новую главу в истории мирового спорта», — так гендиректор «Интерроса» Сергей Батехин прокомментировал шансы на успех новой инициативы.