Эксперты назвали «Игры будущего» примером технологического лидерства нашей страны

Годом ранее, когда старт соревнований еще был далеко, к новым играм относились с некоторым недоверием. Однако государство и отечественные компании-гиганты все же решились серьезно вложиться в такую инициативу, даже зная наперед, что в ближайшей перспективе их затраты не смогут окупиться. Но сейчас в РФ уже начал складываться пул компаний, которые выступают инвесторами подобных проектов. Речь идет о ВК, Yota, Сбере, «Газпроме», а также о компаниях, входящих в экосистему «Интерроса», — «Атомайз», «Рексофт», «Роза Хутор».