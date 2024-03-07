Что появится на месте знаменитого долгостроя на Герцена?

Posted Сегодня, 03:44
Published Сегодня, 03:44
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По информации мэрии, пока информации о застройке нет — решение будут принимать с учетом генерального плана. Согласно документу, земельный участок на Герцена — Камышинской обозначен как зона застройки жилыми домами, пишет 72.RU.
Долгострой на Герцена — Камышинской был признан самовольной постройкой в 2019 году. Еще пять лет назад компанию-застройщика тогда обязали демонтировать недострой в течение года. Однако требование выполнено не было.
Позже городская администрация заключила контракт на снос здания долгостроя со свердловской фирмой ООО «ТехЭнергоРесурс». Работы должны были провести с мая 2021 по июнь 2022 года. Позже сроки сдвинули на год — на май 2023 года. В марте 2023 появилась информация, что контракт с «ТехЭнергоРесурс» расторгнут.
В настоящее время контракт на демонтаж здания на Камышинской заключен с ООО «Градстрой». Окончание работ по сносу долгостроя запланировано на конец марта 2024 года.