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Published Сегодня, 03:44

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Updated Сегодня, 03:46

На месте долгостроя на Герцена-Камышинской могут построить многоэтажки

Что появится на месте знаменитого долгостроя на Герцена?

7 марта 2024, 03:44
Фото: 2 ГИС

На месте долгостроя на Герцена-Камышинской могут построить многоэтажки

В Тюмени на месте известного долгостроя на пересечении улиц Герцена и Камышинской могут появиться многоэтажные дома. Такой вариант допускают в администрации города.

По информации мэрии, пока информации о застройке нет — решение будут принимать с учетом генерального плана. Согласно документу, земельный участок на Герцена — Камышинской обозначен как зона застройки жилыми домами, пишет 72.RU.

Долгострой на Герцена — Камышинской был признан самовольной постройкой в 2019 году. Еще пять лет назад компанию-застройщика тогда обязали демонтировать недострой в течение года. Однако требование выполнено не было.

Позже городская администрация заключила контракт на снос здания долгостроя со свердловской фирмой ООО «ТехЭнергоРесурс». Работы должны были провести с мая 2021 по июнь 2022 года. Позже сроки сдвинули на год — на май 2023 года. В марте 2023 появилась информация, что контракт с «ТехЭнергоРесурс» расторгнут.

В настоящее время контракт на демонтаж здания на Камышинской заключен с ООО «Градстрой». Окончание работ по сносу долгостроя запланировано на конец марта 2024 года.

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