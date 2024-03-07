Что появится на месте знаменитого долгостроя на Герцена?

Позже городская администрация заключила контракт на снос здания долгостроя со свердловской фирмой ООО «ТехЭнергоРесурс». Работы должны были провести с мая 2021 по июнь 2022 года. Позже сроки сдвинули на год — на май 2023 года. В марте 2023 появилась информация, что контракт с «ТехЭнергоРесурс» расторгнут.