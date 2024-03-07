Более 117 тысяч тюменцев прошли диспансеризацию в первые два месяца года

Posted 7 марта, 12:12
Published 7 марта, 12:12
Modified Сегодня, 02:28
Updated Сегодня, 02:28
Выявлено впервые 6 693 заболевания, в том числе болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением — 2 280 случаев, 263 случая ишемической болезни сердца, 469 случаев цереброваскулярной болезни, 341 случай сахарного диабета, 258 случаев злокачественных новообразований, из них на ранней стадии — 196.
Активнее всего диспансеризацию проходят жители Вагайского, Ярковского, Уватского, Сладковского, Голышмановского районов.
Профилактические медицинские осмотры активно проходят жители города Тюмени, Голышмановского, Викуловского районов.
В структуре впервые выявленной заболеваемости первое место занимают болезни системы кровообращения — 45%, второе — прочие заболевания — 31,2%, третье — болезни органов пищеварения — 10,7%.
Где пройти: диспансеризацию можно пройти бесплатно по ОМС в поликлинике по месту жительства.
Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье».
В рамках программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции