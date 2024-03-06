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Posted 6 марта, 12:53

Published 6 марта, 12:53

Modified Сегодня, 23:01

Updated Сегодня, 23:01

В Тюменской области определены лучшие специалисты учреждений соцобслуживания

В Тюменской области определены лучшие специалисты учреждений соцобслуживания

6 марта 2024, 12:53
Фото: 1MI
Подведены итоги первого областного конкурса среди сотрудников учреждений соцобслуживания «Успех года». В число победителей вошли 24 специалиста, среди них — представители областного реабилитационного центра «Родник», Центра обеспечения мер соцподдержки, областного центра реабилитации инвалидов.

Награды победителям и благодарственные письма участникам конкурса вручил 4 марта Дмитрий Грамотин, директор департамента социального развития Тюменской области.

Как отметил Дмитрий Викторович, открывая награждение, «у системы социальной защиты населения Тюменской области поистине женское лицо, 80% нашего кадрового состава — это наши милые дамы. Именно поэтому итоги конкурса мы решили подвести в канун замечательного весеннего праздника 8 Марта». Дмитрий Грамотин поблагодарил каждого за активную позицию, желание посоревноваться, показать свои профессиональные успехи и достижения и нацеленность на результат.

Конкурс проводился по 8 номинациям, принять участие в нём могли все желающие сотрудники учреждений независимо от должности, которую они занимают. Всего в конкурсе приняли участие более 70 специалистов, среди которых определены лучшие в таких номинациях, как «Молодой руководитель», «Начинающий профессионал», «Ценный сотрудник» «Лучшее отраслевое решение», «Профессиональное сообщество», «Лучшее цифровое решение», «Наставник года» и специальная номинация «Преданность делу».

В состав конкурсной комиссии вошли представители общественного совета при департаменте социального развития Тюменской области, Тюменской областной организации общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации, Тюменского государственного университета и органов власти.

Конкурс направлен на стимулирование профессиональной деятельности сотрудников, способствует повышению качества предоставления услуг, обобщение и распространение передового опыта работы.

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