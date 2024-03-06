В Тюменской области определены лучшие специалисты учреждений соцобслуживания

Конкурс проводился по 8 номинациям, принять участие в нём могли все желающие сотрудники учреждений независимо от должности, которую они занимают. Всего в конкурсе приняли участие более 70 специалистов, среди которых определены лучшие в таких номинациях, как «Молодой руководитель», «Начинающий профессионал», «Ценный сотрудник» «Лучшее отраслевое решение», «Профессиональное сообщество», «Лучшее цифровое решение», «Наставник года» и специальная номинация «Преданность делу».