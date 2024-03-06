В Тюмени расширят сразу две аварийные дороги

Ранее «Наш город» сообщал о том, что 20-летняя жительница Тюменской области оказалась под колесами автомобиля, поскольку перебегала дорогу в неположенном месте. Как говорят очевидцы, девушка попросила водителя автобуса остановиться вне пешеходного перехода после чего решила перебежать дорогу.