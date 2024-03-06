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Posted Сегодня, 15:02

Published Сегодня, 15:02

Modified Сегодня, 15:04

Updated Сегодня, 15:04

В Тюмени расширят сразу две аварийные дороги

В Тюмени расширят сразу две аварийные дороги

6 марта 2024, 15:02
Фото: 1MI
На улице Избышева в Тюмени появится дополнительная полоса для автомобилей. Об этом сообщили в УГИБДД по Тюменской области.

Аналогичное решение применят и на Магистральной.

Решение о введении дополнительной полосы принято поскольку перекресток этих двух улиц является аварийным. При этом, главная причина аварии — нарушение очередности проезда.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что 20-летняя жительница Тюменской области оказалась под колесами автомобиля, поскольку перебегала дорогу в неположенном месте. Как говорят очевидцы, девушка попросила водителя автобуса остановиться вне пешеходного перехода после чего решила перебежать дорогу.

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