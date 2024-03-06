В Китае подписан меморандум о сотрудничестве между властями Москвы и Шэньчжэня

Несмотря на то, что Шэньчжэнь молодой город, население его уже превышает 20 млн человек. Этот город сегодня является не только самым передовым мегаполисом мира, он еще и самая инновационная агломерация Китая. Шэньчжэнь также имеет богатый опыт использования современных градостроительных технологий с соблюдением самых строгих экологических стандартов комплексного развития территорий, что позволяет ему оставаться неизменным лидером по уровню развития и комфорту городской среды.