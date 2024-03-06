В Китае подписан меморандум о сотрудничестве между властями Москвы и Шэньчжэня

Posted Сегодня, 18:55
Published Сегодня, 18:55
Modified Сегодня, 18:55
Updated Сегодня, 18:55
Документ оговаривает сотрудничество и взаимопонимание между правительством Москвы и народным правительством города Шэньчжэня (Китайская Народная Республика).
Как сообщает rosbalt.ru, заключение документа состоялось на китайской стороне, в городе Шэньчжэне. На церемонии подписания стороны выразили желание о долгосрочном и плодотворном сотрудничестве между двумя правительствами, включая поддержку экспортноориентированных компаний, а также анализ опыта по привлечению внешних инвестиций и внедрение цифровых технологий в городскую инфраструктуру.
Документ также предусматривает развитие внешнеэкономических связей и использование передового опыта в модернизации городской транспортной инфраструктуры, в том числе обмен опытом в сфере городского управления инновациями, градостроительства, торговли. Меморандум фиксирует и взаимный интерес в области науки, образования, культуры, туризма, экологии и охраны окружающей среды.
По словам Сергея Черёмина, он пригласил шэньчжэньских партнеров принять участие в Международном транспортном саммите, который пройдет в Москве, а также присоединиться к проекту Urban Transport Data — аналитической платформе по сбору и обмену данными о работе транспортного комплекса города. Он добавил, что китайские партнеры также проявили заинтересованность к локализации высокотехнологичного бизнеса в Москве.
Несмотря на то, что Шэньчжэнь молодой город, население его уже превышает 20 млн человек. Этот город сегодня является не только самым передовым мегаполисом мира, он еще и самая инновационная агломерация Китая. Шэньчжэнь также имеет богатый опыт использования современных градостроительных технологий с соблюдением самых строгих экологических стандартов комплексного развития территорий, что позволяет ему оставаться неизменным лидером по уровню развития и комфорту городской среды.