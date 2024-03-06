Тюменские таланты поддерживают региональные и федеральные власти

Posted 6 марта, 13:07
Published 6 марта, 13:07
Modified Сегодня, 23:05
Updated Сегодня, 23:05
С 2020 года в рамках регионального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура», который реализуется по инициативе президента России, поддержку получили более 50 любительских коллективов области.
В период с 2012 по 2023 год государственные и муниципальные театры Тюменской области получили 30 грантов на создание новых постановок. Общий объем поддержки превысил 15 миллионов рублей.
С 2017 года за счет средств регионального бюджета с учетом софинансирования из средств Фонда президентских грантов тюменским социально ориентированным некоммерческим организациям было выделено в общей сложности 75 миллионов рублей для реализации 133 проектов в сфере культуры.
Еще один пример эффективной работы по поддержке талантливых земляков — создание сайта и центра развития ремесленничества «Здесь». В прошлом году на масштабирование этого проекта был выделен грант губернатора Тюменской области. А в 2024 году комплексная программа развития ремесленничества в регионе получила поддержку Президентского фонда культурных инициатив.
Региональные и федеральные гранты дают хорошие возможности для развития культуры, отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.
«Среди наших земляков много по-настоящему талантливых и инициативных людей. Вовремя поддержать их на нелегком творческом пути, помочь реализовать свой потенциал — важное для государства дело», — подчеркнул глава региона.
Проектный офис Президентского фонда культурных инициатив, открывшийся в Тюмени в декабре 2023 года, за два месяца работы провел порядка 20 обучающих мероприятий, участниками которых стали более 850 человек. Специалисты помогают тюменцам правильно оформить документы и составить заявки на получение грантов.
«Результат не заставил себя ждать — по итогам последнего конкурса поддержку получила каждая пятая наша заявка. В среднем по стране этот показатель вдвое ниже. Размер гранта Президентского фонда культурных инициатив может составлять несколько миллионов рублей. Хорошая возможность создавать и развивать бизнес в сфере культуры, досуга, креативных индустрий», — резюмировал Александр Моор.