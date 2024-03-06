Тюменские таланты поддерживают региональные и федеральные власти

«Результат не заставил себя ждать — по итогам последнего конкурса поддержку получила каждая пятая наша заявка. В среднем по стране этот показатель вдвое ниже. Размер гранта Президентского фонда культурных инициатив может составлять несколько миллионов рублей. Хорошая возможность создавать и развивать бизнес в сфере культуры, досуга, креативных индустрий», — резюмировал Александр Моор.