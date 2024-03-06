Тюменская госэкспертиза покупает роскошный джип за 7 млн рублей

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
Сообщается, что подрядчик должен предоставить китайский гибрид Huawei Aito M7 или эквивалентный автомобиль не старше 2023 года выпуска, соответствующий ряду технических требований, включая полный привод, гибридный двигатель, высокую скорость разгона и дополнительные опции.
Заявки на участие в тендере будут приниматься до 11 марта 2024 года, а подрядчик должен будет поставить автомобиль в течение десяти дней после заключения контракта.
Ранее «Наш город» писал о том, что на Велижанском тракте в Тюмени фура загорелась на полном ходу.