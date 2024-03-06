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Published Сегодня, 14:34

Modified Сегодня, 14:36

Updated Сегодня, 14:36

Тюменская госэкспертиза покупает роскошный джип за 7 млн рублей

Тюменская госэкспертиза покупает роскошный джип за 7 млн рублей

6 марта 2024, 14:34
Фото: 1MI
Тюменское управление государственной экспертизы разместило тендер на поставку внедорожника стоимостью около 7 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на портале Госзакупок.

Сообщается, что подрядчик должен предоставить китайский гибрид Huawei Aito M7 или эквивалентный автомобиль не старше 2023 года выпуска, соответствующий ряду технических требований, включая полный привод, гибридный двигатель, высокую скорость разгона и дополнительные опции.

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Заявки на участие в тендере будут приниматься до 11 марта 2024 года, а подрядчик должен будет поставить автомобиль в течение десяти дней после заключения контракта.

Ранее «Наш город» писал о том, что на Велижанском тракте в Тюмени фура загорелась на полном ходу.

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