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Студентка из Тюмени придумала уникальный индикатор срока годности молока

6 марта 2024, 11:11
Студентка из Тюмени Лариса Алхимова придумала инновационный способ определения срока годности молока. Она использовала природный краситель цианидин, который содержится в краснокочанной капусте.

Лариса выиграла конкурс и получила стипендию программы «Система» за свой проект. В настоящее время она работает над созданием прототипа этой разработки вместе с коллегой. Они стремятся создать простую и доступную конструкцию индикатора, а также использовать материалы, которые легко заменить, пишет «КП-Тюмень».

Индикатор планируется помещать непосредственно в упаковку молока, чтобы покупатели могли проверить свежесть продукта без необходимости его открывать. Хотя это может представлять риск для производителей, добросовестные компании, уверенные в качестве своей продукции, могут использовать индикатор как способ продемонстрировать свою технологию и привлечь новых покупателей. Также внедрение индикатора может повысить ценность продукта.

Для потребителей появление молочных продуктов с индикатором свежести значительно облегчит выбор. Без необходимости открывать упаковку и проверять запах и вкус, они смогут быть уверены в качестве молока.

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