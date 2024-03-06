Студентка из Тюмени придумала уникальный индикатор срока годности молока

Индикатор планируется помещать непосредственно в упаковку молока, чтобы покупатели могли проверить свежесть продукта без необходимости его открывать. Хотя это может представлять риск для производителей, добросовестные компании, уверенные в качестве своей продукции, могут использовать индикатор как способ продемонстрировать свою технологию и привлечь новых покупателей. Также внедрение индикатора может повысить ценность продукта.