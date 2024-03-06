Студентка из Тюмени придумала уникальный индикатор срока годности молока

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Лариса выиграла конкурс и получила стипендию программы «Система» за свой проект. В настоящее время она работает над созданием прототипа этой разработки вместе с коллегой. Они стремятся создать простую и доступную конструкцию индикатора, а также использовать материалы, которые легко заменить, пишет «КП-Тюмень».
Индикатор планируется помещать непосредственно в упаковку молока, чтобы покупатели могли проверить свежесть продукта без необходимости его открывать. Хотя это может представлять риск для производителей, добросовестные компании, уверенные в качестве своей продукции, могут использовать индикатор как способ продемонстрировать свою технологию и привлечь новых покупателей. Также внедрение индикатора может повысить ценность продукта.
Для потребителей появление молочных продуктов с индикатором свежести значительно облегчит выбор. Без необходимости открывать упаковку и проверять запах и вкус, они смогут быть уверены в качестве молока.