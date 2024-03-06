Шоколад — полезный продукт: мнение экспертов

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
Она указывает на то, что шоколад содержит антиоксиданты, которые играют важную роль в защите от хронического воспаления и рака, пишет pravda.ru.
Кроме того, в шоколаде присутствуют магний и калий, которые благотворно влияют на сердечно-сосудистую, мышечную и костную системы.
Тем не менее, Михалева предупреждает о высокой калорийности шоколада и необходимости умеренного потребления. Рекомендуется употреблять шоколад в порциях от 10 до 30 граммов в день, чтобы получить пользу, не подвергая свое здоровье риску.