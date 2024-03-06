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Posted Сегодня, 05:13

Published Сегодня, 05:13

Modified Сегодня, 05:15

Updated Сегодня, 05:15

Шоколад — полезный продукт: мнение экспертов

6 марта 2024, 05:13
Оксана Михалева, специалист по эндокринологии и диетологии, подчеркивает полезные свойства шоколада для организма.

Она указывает на то, что шоколад содержит антиоксиданты, которые играют важную роль в защите от хронического воспаления и рака, пишет pravda.ru.

Кроме того, в шоколаде присутствуют магний и калий, которые благотворно влияют на сердечно-сосудистую, мышечную и костную системы.

Тем не менее, Михалева предупреждает о высокой калорийности шоколада и необходимости умеренного потребления. Рекомендуется употреблять шоколад в порциях от 10 до 30 граммов в день, чтобы получить пользу, не подвергая свое здоровье риску.

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