Подсчитана стоимость партии блинов в 2024 году в Тюмени

Относительно начинки для блинов, по данным портала «Ай-мониторинг», в Тюменской области можно купить сметану за 265 рублей за килограмм, мясо (в основном фарш) — за 624 рубля за килограмм, а красную икру — от 6 тысяч рублей за килограмм.