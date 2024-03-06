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Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

Подсчитана стоимость партии блинов в 2024 году в Тюмени

6 марта 2024, 11:04
По данным Росстата, на Урале эта традиционная масленичная еда дешевле, чем в центральной части России, в среднем на 2%.

Необходимые ингредиенты для приготовления блинов по традиционному рецепту — молоко, мука, куриные яйца, сахар, растительное масло, сливочное масло и соль. Из них с начала 2023 года заметнее всего подорожали куриные яйца и сахар.

Согласно расчетам «Комсомольской правды-Тюмень», средняя стоимость одной порции блинов для жителей Тюмени составит примерно 199 рублей. В то же время, в среднем по России партия традиционных масленичных блинов стоит около 183 рублей.

Экономисты объясняют небольшое повышение цен на блины в регионе ростом потребительских цен, сложностью логистических цепочек и дисбалансом между спросом и предложением.

Относительно начинки для блинов, по данным портала «Ай-мониторинг», в Тюменской области можно купить сметану за 265 рублей за килограмм, мясо (в основном фарш) — за 624 рубля за килограмм, а красную икру — от 6 тысяч рублей за килограмм.

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