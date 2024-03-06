Подсчитана стоимость партии блинов в 2024 году в Тюмени

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Необходимые ингредиенты для приготовления блинов по традиционному рецепту — молоко, мука, куриные яйца, сахар, растительное масло, сливочное масло и соль. Из них с начала 2023 года заметнее всего подорожали куриные яйца и сахар.
Согласно расчетам «Комсомольской правды-Тюмень», средняя стоимость одной порции блинов для жителей Тюмени составит примерно 199 рублей. В то же время, в среднем по России партия традиционных масленичных блинов стоит около 183 рублей.
Экономисты объясняют небольшое повышение цен на блины в регионе ростом потребительских цен, сложностью логистических цепочек и дисбалансом между спросом и предложением.
Относительно начинки для блинов, по данным портала «Ай-мониторинг», в Тюменской области можно купить сметану за 265 рублей за килограмм, мясо (в основном фарш) — за 624 рубля за килограмм, а красную икру — от 6 тысяч рублей за килограмм.