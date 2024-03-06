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Published Сегодня, 10:46

Modified Сегодня, 10:48

Updated Сегодня, 10:48

Педофил из Тюмени заявил, что вступил в связь с ребенком по обоюдному согласию

Педофил из Тюмени заявил, что вступил в связь с ребенком по обоюдному согласию

6 марта 2024, 10:46
Фото: Изображение Midjourney
Житель Тюмени, приговоренный к 15 годам колонии, требует пересмотреть свое наказание. Напомним, что мужчина получил срок за педофилию и наркоманию. Насильственные действия совершались на протяжении 10 лет.
Сюжет
Суд

Сейчас мужчина утверждает, что вступил в связь с ребенком по обоюдному согласию.

Его бывшая жена и дочь боятся, что ему удастся добиться отмены приговора. Женщина рассказала журналистам NEFT, что дочь призналась в насилии над ней только когда мужчину арестовали. За это время обвиняемый написал около 100 жалоб.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, как мигрант-кассир магазина «Красное&Белое» домогался до ребенка в Тюмени. О случившемся девочка рассказала матери.

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