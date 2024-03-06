Педофил из Тюмени заявил, что вступил в связь с ребенком по обоюдному согласию

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Сейчас мужчина утверждает, что вступил в связь с ребенком по обоюдному согласию.
Его бывшая жена и дочь боятся, что ему удастся добиться отмены приговора. Женщина рассказала журналистам NEFT, что дочь призналась в насилии над ней только когда мужчину арестовали. За это время обвиняемый написал около 100 жалоб.
Ранее «Наш город» сообщал о том, как мигрант-кассир магазина «Красное&Белое» домогался до ребенка в Тюмени. О случившемся девочка рассказала матери.