на Велижанском тракте в Тюмени фура загорелась на полном ходу. Видео

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
На опубликованных кадрах видно, как другие водители пытались потушить пламя. На место были вызваны спасатели.
Как сообщили в пресс-службе МЧС, пожар был успешно ликвидирован на площади 3 квадратных метра при помощи двух единиц техники и 8 человек личного состава.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что на трассе в Нижнетавдинском районе сбили 20-летнюю девушку. Жительница Малые Велижаны перебегала дорогу вне пешеходного перехода. Очевидцы ЧП утверждают, что удар был очень сильным. С девушки слетела обувь.