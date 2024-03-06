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Posted Сегодня, 11:55

Published Сегодня, 11:55

Modified Сегодня, 11:57

Updated Сегодня, 11:57

на Велижанском тракте в Тюмени фура загорелась на полном ходу. Видео

на Велижанском тракте в Тюмени фура загорелась на полном ходу. Видео

6 марта 2024, 11:55
Фото: 1MI
На Велижанском тракте в Тюмени произошло возгорание грузовика. Инцидент оказался заснят на видеорегистратор попутного автомобиля.

На опубликованных кадрах видно, как другие водители пытались потушить пламя. На место были вызваны спасатели.

Видео: Авто Тюмень

Как сообщили в пресс-службе МЧС, пожар был успешно ликвидирован на площади 3 квадратных метра при помощи двух единиц техники и 8 человек личного состава.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что на трассе в Нижнетавдинском районе сбили 20-летнюю девушку. Жительница Малые Велижаны перебегала дорогу вне пешеходного перехода. Очевидцы ЧП утверждают, что удар был очень сильным. С девушки слетела обувь.

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