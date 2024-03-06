на Велижанском тракте в Тюмени фура загорелась на полном ходу. Видео

Ранее «Наш город» сообщал о том, что на трассе в Нижнетавдинском районе сбили 20-летнюю девушку. Жительница Малые Велижаны перебегала дорогу вне пешеходного перехода. Очевидцы ЧП утверждают, что удар был очень сильным. С девушки слетела обувь.