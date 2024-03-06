На открытии Олимпийских игр в Париже будет вдвое меньше зрителей

По словам главы МИД Франции Жеральда Дарманена, на открытии летних Олимпийских игр 26 июля в Париже будет допущено в два раза меньше зрителей, чем планировалось изначально. Вместо 600 тысяч человек смогут присутствовать только 326 тысяч.