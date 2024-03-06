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Published Сегодня, 08:40

Modified Сегодня, 08:42

Updated Сегодня, 08:42

На открытии Олимпийских игр в Париже будет вдвое меньше зрителей

6 марта 2024, 08:40
По словам главы МИД Франции Жеральда Дарманена, на открытии летних Олимпийских игр 26 июля в Париже будет допущено в два раза меньше зрителей, чем планировалось изначально. Вместо 600 тысяч человек смогут присутствовать только 326 тысяч.

Бесплатные билеты получат 220 тысяч человек, а еще 104 тысячи смогут приобрести их. Причиной такого решения стали ограничения по пространству и необходимость выделять каждому зрителю по 3 квадратных метра, пишет pravda.ru.

Открытие Олимпийских игр в этом году состоится на открытом пространстве, что потребует большего внимания и усилий со стороны правоохранительных органов Франции. Жеральд Дарманен сообщил, что в радиусе 150 км над Парижем будет закрыто воздушное пространство, а в охране мероприятия примут участие более 45 тысяч полицейских.

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