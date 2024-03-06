На открытии Олимпийских игр в Париже будет вдвое меньше зрителей

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
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Updated Сегодня, 08:42
Бесплатные билеты получат 220 тысяч человек, а еще 104 тысячи смогут приобрести их. Причиной такого решения стали ограничения по пространству и необходимость выделять каждому зрителю по 3 квадратных метра, пишет pravda.ru.
Открытие Олимпийских игр в этом году состоится на открытом пространстве, что потребует большего внимания и усилий со стороны правоохранительных органов Франции. Жеральд Дарманен сообщил, что в радиусе 150 км над Парижем будет закрыто воздушное пространство, а в охране мероприятия примут участие более 45 тысяч полицейских.