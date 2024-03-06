КМСП выделит малому бизнесу 4,5 млрд рублей льготного финансирования на лизинг

В прошлом году малые предприятия получили кредиты на общую сумму 2,4 миллиарда рублей под 6% годовых на покупку российского оборудования и под 8% на приобретение зарубежного. Больше всего льготных средств на эти цели привлекли предприниматели из Санкт-Петербурга (211 млн руб.), Московской (195 млн) и Нижегородской областей (150 млн), сообщает tass.ru.