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Published Сегодня, 12:32

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КМСП выделит малому бизнесу 4,5 млрд рублей льготного финансирования на лизинг

КМСП выделит малому бизнесу 4,5 млрд рублей льготного финансирования на лизинг

6 марта 2024, 12:32
Фото: Изображение Midjourney
«МСП Лизинг» в текущем году выделит 4,5 миллиарда рублей на льготный лизинг для малых производственных компаний. Заявку можно подать через цифровую платформу МСП.РФ. Напомним, «МСП Лизинг» является дочерней структурой Корпорации МСП.

В прошлом году малые предприятия получили кредиты на общую сумму 2,4 миллиарда рублей под 6% годовых на покупку российского оборудования и под 8% на приобретение зарубежного. Больше всего льготных средств на эти цели привлекли предприниматели из Санкт-Петербурга (211 млн руб.), Московской (195 млн) и Нижегородской областей (150 млн), сообщает tass.ru.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что программа становится все более доступной для предприятий, позволяя расширить их производство и увеличить оборот. В прошлом году программа успешно работала и в новых регионах, где предприниматели получили 119 миллионов рублей льготных кредитов на оборудование.

Сумма поддержки для участников программы может варьироваться от 500 тысяч до 50 миллионов рублей, а сроки выплаты — от 13 месяцев до семи лет. Платежи вносятся уже после получения оборудования. При использовании поручительства РГО первоначальный взнос составляет 0% от стоимости оборудования.

Поддержка предоставляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент РФ Владимир Путин. Курирует нацпроект первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

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