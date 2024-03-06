Истомин: 80% ориентируются на мнение блогеров

Posted Сегодня, 15:34
Published Сегодня, 15:34
Modified Сегодня, 15:34
Updated Сегодня, 15:34
В рамках «Медиапотока», организованного Министерством науки и высшего образования, «Росатомом» и «Диалогом», он также обсудил с блогерами перспективы развития блогосферы в России и представил результаты исследования социологического агентства «Вебер» — проекта, реализованного при поддержке АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы», пишет 56orb.ru.
Кирилл Истомин сообщил, что 79% россиян обращаются к блогам, чтобы получить актуальную информацию. Это свидетельствует о том, что в в современном мире блогосфера становится пространством высокого доверия. Люди все чаще прибегают к блогерам в качестве независимых источников мнений и аналитики.
«80% участников нашего исследования утверждают, что блогеры влияют на общественное мнение, поэтому важно помнить о своей ответственности перед аудиторией. Доверие — это ключевой социальный капитал нашего времени», — прокомментировал Кирилл Истомин.
В ходе дискуссии Андрей Третьяков, автор канала «Лука Ебков», ресторатор и соучредитель компании Stereo People Group, отметил, что каждый блогер должен нести ответственность за свои слова.
Он также подчеркнул, что раньше анонимные каналы были популярны, но сейчас им практически не доверяют, потому что за свои высказывания нужно отвечать лично. Каждый блогер должен ценить свою репутацию.
Помимо тщательной проверки информации, для блогера важно следить за трендами и алгоритмами, постоянно совершенствоваться, отметил один из топ-6 авторов «ВКонтакте» по версии Brand Analytics за 2023 год с ежемесячным охватом более 50 миллионов пользователей, выпускник «Мастерской новых медиа» Алексей Костыркин.
«Блогер — это во многом социально значимая профессия. Он может не только делиться своим опытом, но и освещать жизнь региона, его культуру», — подытожил заслуженный артист Республики Адыгея, блогер-обозреватель, выпускник «Мастерской новых медиа» Адам Ачмиз.