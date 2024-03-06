Ишимское ПАТП опровергает информацию о высадке ребенка из автобуса

Тюменскому департаменту транспорта предстоит выяснить, произошло ли это на самом деле. Тем временем, представители Ишимского ПАТП утверждают, что кондуктор не пыталась высадить ребенка. Они объясняют, что кондуктор посчитала, что девочка может выйти из автобуса из-за того, что ее карта была заблокирована. Кроме того, указывается, что зарплата кондуктора зависит от выручки, а ее работу контролируют проверяющие.