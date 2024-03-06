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Published Сегодня, 11:18

Modified Сегодня, 11:22

Updated Сегодня, 11:22

Ишимское ПАТП опровергает информацию о высадке ребенка из автобуса

6 марта 2024, 11:18
Житель Тюменской области пожаловался на кондуктора, который предложил высадить десятилетнего школьника из автобуса из-за проблем с оплатой картой.

По словам родителя, 5 марта десятилетняя девочка расплакалась, потому что кондуктор хотел высадить ее из автобуса. Инцидент произошел в Ишимском районе, пишет «КП-Тюмень».

«Хочу выразить благодарность мужчине, который заплатил за ребенка, и всем пассажирам, поддержавшим ребенка, огромное спасибо! Прошу этого мужчину связаться со мной для свидетельских показаний по данному случаю для обращения в прокуратуру», — рассказал местный житель в группе «Ишим пере Подслушано» в социальной сети «ВКонтакте».

Тюменскому департаменту транспорта предстоит выяснить, произошло ли это на самом деле. Тем временем, представители Ишимского ПАТП утверждают, что кондуктор не пыталась высадить ребенка. Они объясняют, что кондуктор посчитала, что девочка может выйти из автобуса из-за того, что ее карта была заблокирована. Кроме того, указывается, что зарплата кондуктора зависит от выручки, а ее работу контролируют проверяющие.

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