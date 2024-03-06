«Деликатесы для избранных»: в тюменских ресторанах перед праздником выросли цены

Уже сейчас средний чек в ресторане достигает тысяч рублей, однако, если исключить из выборки заведения быстрого питания, то средняя стоимость полноценного ужина для одного обойдется в 2500-3000 рублей. На двоих придется потратить около 4000-5500 рублей в солидном заведении.