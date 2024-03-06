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Posted Сегодня, 10:12

Published Сегодня, 10:12

Modified Сегодня, 10:14

Updated Сегодня, 10:14

В тюменских ресторанах перед праздником выросли цены.

«Деликатесы для избранных»: в тюменских ресторанах перед праздником выросли цены

6 марта 2024, 10:12
Фото: 1MI
В тюменских ресторанах перед праздником выросли цены.

В тюменских ресторанах перед праздником выросли цены

По данным Тюменьстата, стоимость ужина в тюменских ресторанах выросла на 2,7% за год. Сейчас средний чек на одного человека составляет более тысяч рублей, а вскоре станет еще больше.

Уже сейчас тюменские рестораны начинают незначительно поднимать цены на блюда. Спровоцированно это сезонностью, однако дело не только в приближении 8 марта.

«Рестораны — это не совсем та сфера, где к конкретной дате задирают цены. Да, сейчас отмечается рост, но он плавно идет к сезону веранд, ведь спрос на заведения весной и летом намного выше, что и провоцирует незначительный рост цен на 3-5%», — объяснила «Нашему городу» хостес одного из ресторанов Тюмени Валерия Сухачева.

Уже сейчас средний чек в ресторане достигает тысяч рублей, однако, если исключить из выборки заведения быстрого питания, то средняя стоимость полноценного ужина для одного обойдется в 2500-3000 рублей. На двоих придется потратить около 4000-5500 рублей в солидном заведении.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что жители Тюмени забронировали все столики в кафе и ресторанах областной столицы на 8 Марта. Свободных мест в популярных заведениях общепита практически не осталось.

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