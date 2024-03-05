Высокотехнологичные МСП привлекли в рамках программы льготного кредитования 34 млрд

В апреле 2022 года была запущена госпрограмма предоставления льготных кредитов (под 3% годовых) для субъектов МСП, работающих в области высоких технологий. С тех пор эти компании привлекли свыше 34 млрд рублей в сектор.

В пресс-службе Корпорации МСП рассказали о заключении 240 договоров через МСП Банк. При этом в прошлом году заключили 152 договора, пишет ТАСС. Руководитель Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что льготное кредитование является важным инструментом целевой поддержки малого и среднего бизнеса, работающего в ключевых отраслях. Благодаря этой поддержке наращивается импортозамещение, это стимулирует высокотехнологичные компании и усиливает технологический суверенитет России. Более 40 регионов уже воспользовались возможностями льготной программы в данной сфере. Традиционно лидируют Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург. Приоритетными отраслями являются разработка софта, научные исследования в технических и естественных науках, работа с базами данных, информационные технологии, производство лекарственных препаратов и другие. Исаевич отмечает, что ¾ компаний, занимающихся сегодня научными исследованиями, являются субъектами малого и среднего предпринимательства. Такие компании быстро адаптируются к новым условиям. Помимо этого, они помогают развивать другие важные направления. Корпорация МСП напоминает, что компании, претендующие на льготное кредитование, должны соответствовать ряду критериев. В частности, это минимум 100 млн рублей годовой выручки, среднегодовой прирост от 12% и обязательная работа в одной из 16 приоритетных сфер.