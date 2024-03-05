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Posted Сегодня, 15:11

Published Сегодня, 15:11

Modified Сегодня, 15:12

Updated Сегодня, 15:12

Всемирный день выключенных гаджетов: как отвлечься от стресса и негативных эмоций

5 марта 2024, 15:11
5 марта отмечается Всемирный день без гаджетов. Когда человек проводит свое свободное время, занимаясь телефоном или другими гаджетами, он временно отвлекается от проблем или стрессовых ситуаций и перестает ощущать негативные эмоции или думать о неприятных вещах.

Об этом рассказала Юлия Кочетова, кандидат психологических наук и клинический психолог, в интервью RT. Она также подчеркнула, что можно бороться с этим состоянием, например, путем поиска хобби, составления расписания и использования таймера. Эксперт также призывает не идеализировать или демонизировать гаджеты, а всего лишь сохранять баланс и не забывать откладывать смартфон перед сном.

Гаджеты используются не только взрослыми, но и детьми. Какие последствия могут возникнуть?

Если дети злоупотребляют временем, проведенным с гаджетами, это может вызвать проблемы со сном, двигательной активностью, развитием позвоночника и сенсорики. Российские ученые рекомендуют родителям контролировать использование гаджетов детьми дошкольного возраста. Они должны следить за тем, чтобы время, потраченное на гаджеты, не превышало время, проведенное на общение и игры, и не мешало двигательной активности, такой как прогулки или подвижные игры. Также не рекомендуется использовать гаджеты во время еды. Важно проверять контент, который дети просматривают в интернете, и следить за громкостью звука в наушниках.

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