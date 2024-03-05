Всемирный день выключенных гаджетов: как отвлечься от стресса и негативных эмоций

Если дети злоупотребляют временем, проведенным с гаджетами, это может вызвать проблемы со сном, двигательной активностью, развитием позвоночника и сенсорики. Российские ученые рекомендуют родителям контролировать использование гаджетов детьми дошкольного возраста. Они должны следить за тем, чтобы время, потраченное на гаджеты, не превышало время, проведенное на общение и игры, и не мешало двигательной активности, такой как прогулки или подвижные игры. Также не рекомендуется использовать гаджеты во время еды. Важно проверять контент, который дети просматривают в интернете, и следить за громкостью звука в наушниках.