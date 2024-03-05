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Posted 5 марта, 11:23

Published 5 марта, 11:23

Modified Сегодня, 22:34

Updated Сегодня, 22:34

Викуловский район отмечает 100-летний юбилей

Викуловский район отмечает 100-летний юбилей

5 марта 2024, 11:23
Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области
У каждого нашего района — своя изюминка. Это еще раз подтвердила программа муниципального акселератора, когда территории разрабатывали, а потом внедряли свои инвестиционные проекты. Об этом сказал губернатор Александр Моор, поздравляя жителей Викуловского районе со 100-летием муниципалитета.

Свои преимущества у Викуловского района. Природа щедро наделила эти места красотой, землями, пастбищами, уникальными озерами. Но главное богатство любой территории — люди. Именно ваш труд и талант приводят муниципалитет к успехам в разных отраслях.

В районе воплощают в жизнь небольшие инвестпроекты, развивается сельское хозяйство, обновляется социальная инфраструктура. Жители добиваются признания и побед в сфере культуры и спорта.

Уважаемые земляки, пусть и в будущем ваша любовь к своей малой родине, стремление сделать жизнь лучше приведут вас к новым достижениям.

Желаю вам использовать все перспективные возможности для роста и развития, реализовать все планы и проекты. Здоровья, счастья и благополучия вам!

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