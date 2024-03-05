Викуловский район отмечает 100-летний юбилей

Posted 5 марта, 11:23
Published 5 марта, 11:23
Modified Сегодня, 22:34
Updated Сегодня, 22:34
Свои преимущества у Викуловского района. Природа щедро наделила эти места красотой, землями, пастбищами, уникальными озерами. Но главное богатство любой территории — люди. Именно ваш труд и талант приводят муниципалитет к успехам в разных отраслях.
В районе воплощают в жизнь небольшие инвестпроекты, развивается сельское хозяйство, обновляется социальная инфраструктура. Жители добиваются признания и побед в сфере культуры и спорта.
Уважаемые земляки, пусть и в будущем ваша любовь к своей малой родине, стремление сделать жизнь лучше приведут вас к новым достижениям.
Желаю вам использовать все перспективные возможности для роста и развития, реализовать все планы и проекты. Здоровья, счастья и благополучия вам!