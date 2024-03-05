В Ялуторовске в этом году на Масленицу не будут печь огромный блин

Ранее «Наш Город» писал, что в минувшем году масленичные гуляния в Ялуторовске посетили порядка 20 тысяч человек. На приготовление трехметровых блинов пекари израсходовали три тысяч яиц, более трех сотен килограммов муки, семь сотен литров молока, более сотни банок сметаны. Также было потрачено не менее двух десятков килограммов мясного фарша для изготовления одного их кулинарных изделий с начинкой.