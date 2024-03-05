nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:23

Published Сегодня, 03:23

Modified Сегодня, 03:26

Updated Сегодня, 03:26

В Ялуторовске в этом году на Масленицу не будут печь огромный блин

В Ялуторовске в этом году на Масленицу не будут печь огромный блин

5 марта 2024, 03:23
Фото: ВК Ялуторовск
Такое решение приняла администрация города. В мэрии пояснили, что в этом году проводы зимы пройдут в более скромном формате.

«Огромного блина не будет. Печь его будут в конце июня, в юбилейный 365-й День рождения Ялуторовска, также как и „Битва блинопеков“», — отметили в администрации города.

Масленичные гуляния в городе состоятся 17 марта. Гостей праздника ожидают ярмарка мастеров, мастер-классы, народные забавы, концертная программа.

Ранее «Наш Город» писал, что в минувшем году масленичные гуляния в Ялуторовске посетили порядка 20 тысяч человек. На приготовление трехметровых блинов пекари израсходовали три тысяч яиц, более трех сотен килограммов муки, семь сотен литров молока, более сотни банок сметаны. Также было потрачено не менее двух десятков килограммов мясного фарша для изготовления одного их кулинарных изделий с начинкой.

Читайте также:
В Тюменской области сегодня похолодает до -21Зима вернется: арктический циклон принесет в Тюмень 25-градусные морозыЖительница Тюмени обнаружила в котлете из кулинарии кусок стекла. Фото
#Общество#Валентина Бурнашева#Новости тюмени#Праздники#Масленица#Блины
Белая халатность: как привлекают к ответственности врачей после смерти пациентов?
Вчера, 07:05
«Ради успокоения»: общественник предлагает покрасить стены тюменских СИЗО в розовый
Вчера, 08:49
«Расслабляться рано»: врачи прогнозируют рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в Тюмени
Вчера, 08:26
Тюменские чиновники раскрыли планы по сносу ТЦ «Тюменский»
Вчера, 03:56
Тюменские компании усилят борьбу за вахтовиков
Вчера, 03:35
Зима вернется: арктический циклон принесет в Тюмень 25-градусные морозы
Вчера, 07:27