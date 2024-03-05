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Posted 5 марта, 10:56

Published 5 марта, 10:56

Modified Сегодня, 01:41

Updated Сегодня, 01:41

В Тюменской области проходят командно-штабные учения по защите от паводка

В Тюменской области проходят командно-штабные учения по защите от паводка

5 марта 2024, 10:56
Фото: 1MI
В рамках Всероссийских командно-штабных учений в Тюменской области проходят практические тренировки. Одна из них была апробирована в Тюменском районе, сообщает Информцентр правительства региона.

По легенде, там, в селе Червишево, из-за резкого подъёма воды произошел прорыв дамбы. «В результате происшествия оказались „подтоплены“ придомовые территории жилых домов, части населения потребовалась эвакуация».

На видео — этапы учения в Тюменском районе.

Всего в данном мероприятии было задействовано более 130 человек и 50 единиц техники.

Итоги первого дня тренировки будут подведены по окончанию всех мероприятий.

#Ирина Швецова
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