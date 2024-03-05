В Тюменской области проходят командно-штабные учения по защите от паводка

Posted 5 марта, 10:56
Published 5 марта, 10:56
Modified Сегодня, 01:41
Updated Сегодня, 01:41
По легенде, там, в селе Червишево, из-за резкого подъёма воды произошел прорыв дамбы. «В результате происшествия оказались „подтоплены“ придомовые территории жилых домов, части населения потребовалась эвакуация».
На видео — этапы учения в Тюменском районе.
Всего в данном мероприятии было задействовано более 130 человек и 50 единиц техники.
Итоги первого дня тренировки будут подведены по окончанию всех мероприятий.