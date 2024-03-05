В Тюменской области отборочный этап чемпионата «Профессионалы» пройдет в конце марта

К слову, власти региона всегда активно поддерживают профессиональные конкурсы и проекты, связанные с образованием и профессиональным развитием. Также стоит отметить, что в Тюменской области поддержке талантливой молодежи уделяется большое внимание. В регионе действует ряд собственных программ, направленных на формирование и всестороннее развитие и поддержку одаренного поколения.