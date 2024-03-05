В Тюменской области отборочный этап чемпионата «Профессионалы» пройдет в конце марта

Posted 5 марта, 10:42
Published 5 марта, 10:42
Modified Сегодня, 01:54
Updated Сегодня, 01:54
По данным Информационного центра регионального правительства, этом году на чемпионат «Профессионалы» заявились 520 конкурсантов и 600 экспертов из Тюменской области.
Из нововведений:
Участниками чемпионата станут молодые специалисты, которые успешно прошли отборочные соревнования. Финалистов региональных этапов пригласят на состязания в Санкт-Петербург, где по их итогам будут определены победители.
В 2023 году в чемпионате «Профессионалы» пятнадцать наград достались конкурсантам из Тюменской области. Также наши земляки завоевали серебро и бронзу.
К слову, власти региона всегда активно поддерживают профессиональные конкурсы и проекты, связанные с образованием и профессиональным развитием. Также стоит отметить, что в Тюменской области поддержке талантливой молодежи уделяется большое внимание. В регионе действует ряд собственных программ, направленных на формирование и всестороннее развитие и поддержку одаренного поколения.