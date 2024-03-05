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Posted 5 марта, 10:42

Published 5 марта, 10:42

Modified Сегодня, 01:54

Updated Сегодня, 01:54

В Тюменской области отборочный этап чемпионата «Профессионалы» пройдет в конце марта

В Тюменской области отборочный этап чемпионата «Профессионалы» пройдет в конце марта

5 марта 2024, 10:42
Фото: Изображение Midjourney
Конкурсные испытания чемпионата по профессиональному мастерству и Чемпионат высоких технологий пройдут с 25 по 31 марта в Тюмени, Тобольске, Ишиме и Ялуторовске.

По данным Информационного центра регионального правительства, этом году на чемпионат «Профессионалы» заявились 520 конкурсантов и 600 экспертов из Тюменской области.

Из нововведений:

  • 10 новых компетенций (всего в программе чемпионата «Профессионалы» 92 направления);
  • юниоры смогут посоревноваться в «лечебной деятельности» и «медицинской оптике»;
  • впервые пройдет Чемпионат высоких технологий, который состоит из двух компетенций: «разработка мобильных игр» и «технологии искусственного интеллекта в беспилотных системах».

Участниками чемпионата станут молодые специалисты, которые успешно прошли отборочные соревнования. Финалистов региональных этапов пригласят на состязания в Санкт-Петербург, где по их итогам будут определены победители.

В 2023 году в чемпионате «Профессионалы» пятнадцать наград достались конкурсантам из Тюменской области. Также наши земляки завоевали серебро и бронзу.

К слову, власти региона всегда активно поддерживают профессиональные конкурсы и проекты, связанные с образованием и профессиональным развитием. Также стоит отметить, что в Тюменской области поддержке талантливой молодежи уделяется большое внимание. В регионе действует ряд собственных программ, направленных на формирование и всестороннее развитие и поддержку одаренного поколения.

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