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Published Сегодня, 14:25

Modified Сегодня, 14:27

Updated Сегодня, 14:27

В Тюменской области изготовили первый «умный протез» для ветерана СВО

В Тюменской области изготовили первый «умный протез» для ветерана СВО

5 марта 2024, 14:25
Фото: Тюменское время
В тюменском реабилитационном центре изготовили первый протез с микропроцессорным управлением для ветерана боевых действий Даниила Леонтьева. Протез стоит примерно 2 млн рублей, однако участник СВО получил его бесплатно.

Кибер-рука программируется на 27 разных положений и заряжается как смартфон. Кроме того, у нее есть насадки, такие как держатель для лопаты и молоток.

Благодаря этому протезу ветеран может водить машину, писать, держать чашку и управлять компьютерной мышью.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, как инвалид из Тюменской области «развел» СФР на 700 тысяч рублей. Мужчине выдали протезы, которыми он не пользовался. Мужчину обвинили в мошенничестве и обязали выплатить штраф.

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