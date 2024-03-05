В Тюменской области изготовили первый «умный протез» для ветерана СВО

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
Кибер-рука программируется на 27 разных положений и заряжается как смартфон. Кроме того, у нее есть насадки, такие как держатель для лопаты и молоток.
Благодаря этому протезу ветеран может водить машину, писать, держать чашку и управлять компьютерной мышью.
Ранее «Наш город» сообщал о том, как инвалид из Тюменской области «развел» СФР на 700 тысяч рублей. Мужчине выдали протезы, которыми он не пользовался. Мужчину обвинили в мошенничестве и обязали выплатить штраф.